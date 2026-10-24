Desde CD Moquegua revelan el cuidado a tener con 2 cracks de Alianza Lima: “Juegan a su ritmo”

José Soto, entrenador de CD Moquegua, enfatizó en un par de figuras de Alianza Lima que podrían hacerles daño. Elogió sus rendimientos y reveló qué harán para frenarlos en la cancha.

Uno de los partidos más esperados del fin de semana es el que disputarán CD Moquegua vs. Alianza Lima. El Estadio 25 de Noviembre recibirá a ambos equipos por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y desde la plantilla local tienen muy bien estudiados a los blanquiazules. Así lo evidenció recientemente José Soto, flamante entrenador que ya pudo debutar con un triunfo.

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Así es, José Soto fue fichado hace unos días por CD Moquegua y debutó con un triunfo de visita ante FC Cajamarca por 1-0. Ahora el entrenador nacional demostró que conoce muy bien el rendimiento de Alianza Lima y nombró a un par de jugadores como los más peligrosos, a tal punto de que reveló la manera en que no dejarán brillar ni a Eryc Castillo ni a Fernando Gaibor.

Fuente: CD Moquegua.

“Con Alianza Lima será un partido complicado. Un punto es oro cuando peleas el descenso. Hay que intentar marcar en posta a Eryc Castillo, buscar alejarlo lo más que se pueda del área. No le puede llegar la pelota a Fernando Gaibor porque él es el que mueve al equipo, juegan a su ritmo. Si le das el balón te maneja todo el encuentro”; comentó José Soto en el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘.

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En cuanto a la complejidad del encuentro, el entrenador resaltó: “Tenemos mucho que ganar y poco que perder. Va a ser un partido muy complicado por lo que representa Alianza Lima. Tienen jugadores rápidos, les das espacios y te limpian la cara, aunque nosotros también tenemos nuestras balas por las bandas. Nos vino muy bien sumar una victoria y ahora quedan cinco finales“.

La complicada realidad de CD Moquegua en la Liga 1 2026

De cara al encuentro ante Alianza Lima del próximo domingo 25 de octubre desde las 13:15 horas en el Estadio 25 de Noviembre, el triunfo es imperativo para CD Moguegua ya que necesitan seguir sumando para salir de los últimos lugares de la tabla acumulada de la Liga 1 2026. Con 28 puntos en la tabla de posiciones, los últimos lugares están bien pegados con miras al descenso.

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En base a ello es que el más reciente triunfo de los moqueguanos ante FC Cajamarca en condición de visita fue realmente importante para las aspiraciones de la institución. Veremos qué estrategia ahora presenta el entrenador José Soto con miras al duelo contra el equipo de sus amores, aunque claramente es un escenario de suma complejidad por el nivel de los blanquiazules.

Fuente: CD Moquegua.

DATOS CLAVES

25 de octubre jugarán CD Moquegua y Alianza Lima a las 13:15 .

jugarán a las . José Soto debutó dirigiendo a CD Moquegua con victoria 1-0 ante FC Cajamarca.

debutó dirigiendo a con victoria ante FC Cajamarca. 28 puntos suma CD Moquegua en la tabla acumulada de la Liga 1.