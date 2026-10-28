Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 mientras se juega Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

Veamos cómo van moviendo las tablas de posiciones de la Liga 1 2026 durante el partido Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Empezó a jugarse la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y los partidos están realmente candentes. Con la lucha continua de los primeros lugares y con equipos que vienen peleando por no descender a segunda división, ahora mismo se viene el duelo entre Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso en el Estadio Campeones del 36 ubicado en la calurosa ciudad de Sullana.

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Si bien Alianza Atlético quedó algo relegado en la tabla de posiciones luego de algunos malos resultados, un triunfo el día de hoy jugando en casa podría devolverlos a la carrera. Por otro lado, Deportivo Garcilaso necesita ganar a como de lugar para alcanzar la cima del campeonato En pleno trámite de este juego, veamos cómo se van moviendo las ubicaciones de la Liga 1.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

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UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.

FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

MARTES 27 DE OCTUBRE

Juan Pablo II College 2-0 Sport Huancayo

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

ADT 2-0 CD Moquegua

FC Cajamarca vs. UTC

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso | Campeones del 36 | 3:30 P.M.

Cienciano vs. Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega | 7:00 P.M.

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JUEVES 29 DE OCTUBRE

Los Chankas vs. Cusco FC | Estadio Los Chankas | 1:00 P.M.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima | Alberto Gallardo | 3:30 P.M.

FBC Melgar vs. Comerciantes Unidos | Monumental UNSA | 7:30 P.M.

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Universitario vs. Sport Boys | Monumental U Marathon | 8:30 P.M.

DATOS CLAVES

Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso juegan hoy a las 3:30 P.M. en Sullana.

juegan hoy a las 3:30 P.M. en Sullana. 10 puntos menos tiene UTC por sanciones relacionadas a deudas de salarios.

tiene por sanciones relacionadas a deudas de salarios. Juan Pablo II College ganó 2-0 a Sport Huancayo el 27 de octubre.