Universitario y Alianza Lima desmantelan a Sport Boys: las figuras que se irían del Callao

Universitario habría acordado con un jugador de Sport Boys. Alianza Lima negocia por dos figuras y no descarta ofertar por otra.

Sport Boys será gran protagonista del 2027, año en que celebrará su centenario de existencia. Ante una ocasión tan especial, el cuadro ‘rosado’ espera armar un equipo acorde a lo que demanda su historia. Para ello, ya tiene acordada la renovación de contrato del entrenador Carlos Desio. Sin embargo, empieza a perder algunos futbolistas importantes.

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Tanto Universitario como Alianza Lima han estado negociando con varios futbolistas de Sport Boys, de acuerdo a diversas informaciones. Por lo menos, cuatro jugadores estarían en la mira de los grandes de Lima. Esto sin mencionar que hay futbolistas que terminan contrato y su futuro es una incógnita, como el caso de Christian Cueva.

En primer lugar, una de las figuras que tuvo el Boys en esta Liga 1 2026 es Oslimg Mora y desde el club saben que será muy difícil retenerlo para el año del centenario. El periodista Diego Sotomayor, en su cuenta de X (@DiegoSotomayor7), reveló que el volante, con presente en la Selección Peruana, está en negociaciones con Alianza Lima.

Será una baja sensible para Desio de cara al año del centenario, pero podría no ser la única. Según el mencionado comunicador, Diego Melián, considerado como uno de los mejores arqueros de la Liga 1 en 2026, estaría siendo seguido de cerca por el conjunto ‘blanquiazul’.

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Llontop se va de Boys porque tendría acordada su llegada a Universitario (X @X @DiegoSotomayor7).

No obstante, en el caso de Universitario, ya tendría todo arreglado para incorporar al lateral izquierdo, Mathías Llontop. Según Sotomayor, habría acordado su contrato con el conjunto ‘crema’ por las próximas tres temporadas. Llegaría a la ‘U’ en calidad de libre por el final de su contrato con la institución del Callao.

Llontop y Mora tienen un pie afuera del Boys (X @DiegoSotomayor7).

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De esta manera, tres futbolistas clave en la estructura de Carlos Desio estarían cerca de despedirse del club a final de año. Por lo cual, desde la directiva del club deberán buscarle reemplazo para tener un equipo acorde para el centenario.

El caso Emilio Saba y su posible continuidad en Sport Boys

En tanto, hay un tercer futbolista que Alianza Lima pretende desde Sport Boys y es el lateral derecho Emilio Saba. Tal como informó Bolavip Perú hace algunas semanas, el conjunto de La Victoria ya le hizo una propuesta formal para adquirir su pase en 2027.

Sin embargo, la postura del jugador parece decantarse por continuar en el Callao. Estaría dispuesto a jugar en el año del centenario en el cuadro ‘rosado’. Según comentó en el programa Mano a Mano del canal de YouTube Denganche, está en conversaciones por su futuro.

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“Estamos conversando. Mi representante se encarga de eso, pero hay una buena relación con el Boys. Ojalá, porque es el centenario de Boys y me ha gustado mucho estar ahí. Aún no se da un acuerdo definitivo. Me gustaría quedarme, pero de eso se encarga mi representante. Lo que sea mejor para mi carrera”, comentó.

"𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗟𝗟𝗔𝗢 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗕𝗢𝗬𝗦, 𝗡𝗢 𝗛𝗘 𝗩𝗜𝗩𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗦𝗢 𝗘𝗡 𝗢𝗧𝗥𝗢 𝗟𝗔𝗗𝗢" 🙌🏼



🗣️ Emilio Saba: "Me seduce mucho estar en el centenario de Boys. El club me ha dado muchísimo. Venía de ocho meses sin jugar y apostaron por mí. He llegado, he visto lo… pic.twitter.com/qYuCAYKUHi — DENGANCHE (@denganche) November 12, 2026

En tanto, valoró la propuesta de Alianza desde lo económico, pero sobre todo desde lo deportivo. “El tema se evalúa por lo económico y los minutos que vas a jugar, porque puedes tener un contratazo, pero todos los futbolistas evaluamos jugar. El jugar es muy valioso para la carrera. Pero también es verdad que uno en algún momento tiene que decir: ‘voy, piso fuerte y compito’. Eso pasa en todos los clubes”, aseguró.

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