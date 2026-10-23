Alianza Lima ya le hizo una oferta a Emilio Saba y Sport Boys lo puede perder

Alianza Lima quiere sumar al lateral derecho, quien termina contrato con Melgar. Sport Boys también le hizo una propuesta, pero están lejos desde lo económicos. Los 'Íntimos' pican en punta para cerrarlo.

A pesar de que aún falta para el final de la temporada 2026 de la Liga 1 Perú, los equipos ya mueven fichas pensando en el mercado de pases con vistas a 2027. Alianza Lima pica en punta para contar con Emilio Saba tras realizarle una oferta para que sea uno de sus laterales derechos el próximo año. Sport Boys también le realizó una propuesta, pero lejos de las pretensiones del jugador.

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El lateral derecho es uno de los puestos que Alianza Lima quiere reforzar ante la falta de variantes confiables. Luis Advíncula es una fija como titular, pero prácticamente no ha tenido competencia con Josué Estrada o D’Alessandro Montenegro, mientras que Marco Huamán se ha ocupado del lateral izquierdo.

Así, la directiva ha fijado como objetivo a Emilio Saba, de gran temporada con Sport Boys, en el que se encuentra cedido por tener contrato con FBC Melgar. Sin embargo, dicho vínculo con el cuadro de Arequipa termina a fin de año, por lo que ya puede negociar libremente por su futuro.

Emilio Saba, una de las figuras del Boys en 2026 (Instagram @emilio_saba).

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Según se pudo conocer en Bolavip Perú, Alianza Lima ya le hizo una propuesta formal a Saba para que se una para 2027. Así, se anticiparía a cualquier plan que tiene Sport Boys por retenerlo para el año de su centenario.

De hecho, el cuadro ‘rosado’, tal como informó el periodista Gustavo Peralta en X (@Gustavo_p4), le hizo una oferta, pero está lejos de un acuerdo debido al trasfondo económico. En este sentido, los ‘Blanquiazules’ tienen las de ganar con su propuesta superadora.

Saba también tiene propuesta del Boys para seguir (X @Gustavo_p4).

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Emilio Saba interesa a otros clubes en Perú y el exterior

Entre Alianza y el Boys ya movieron ficha por este lateral peruano, internacional por Palestina. Pero, no son los únicos clubes interesados en sus servicios. Tal como difundió Peralta, hay otro club de la Liga 1 que estaría pensando en su fichaje, mientras que desde Asia también hay interés.

Es que el buen trabajo que ha tenido este lateral derecho de 25 años con Sport Boys a lo largo de este año trajo consigo mucho interés tanto a nivel como internacional. El mérito está en la confianza que depositó Carlos Desio desde su llegada al club y, por supuesto, el crecimiento del propio jugador.

Las estadísticas de Emilio Saba en Sport Boys

Llegó al conjunto del Callao a mitad de 2025 a préstamo desde Melgar por una temporada y media. No fue hasta este 2026 donde se empezó a ver una mejor versión del ex ADT y Mannucci, entre otros equipos.

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En esta campaña, lleva un total de 23 partidos, de los cuales 12 han sido en el Torneo Clausura donde fue titular en todos ellos. Tiene un gol y una asistencia registrada, pero lo más importante ha sido su solidez en el puesto tanto en la parte defensiva como en sus subidas al ataque.

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