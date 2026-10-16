Pensando en la próxima fecha FIFA, se acaba de conocer que Felipe Chávez no será convocado por Mano Menezes debido a un singular motivo que lo relaciona con su equipo en Alemania.

Se vienen nuevos amistosos internacionales para la Selección Peruana en el próximo mes de noviembre. La fecha FIFA traería consigo una oportunidad de que el equipo pueda reencontrarse con los aficionados jugando en el país, aunque a la vez se empiezan a conocer algunas novedades. Resulta que Felipe Chávez no será parte de la convocatoria por una singular razón.

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Fuente: Getty Images.

Como bien sabemos y recordamos, Felipe Chávez no fue parte de la pasada nómina oficial de la Selección Peruana para la gira norteamericana en donde se enfrentó a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Si bien los resultados no fueron positivos y dejaron más dudas que certezas en todo sentido, ahora tampoco será parte de la lista final ya que prefiere mantenerse en su equipo.

“Pregunté directamente al entorno de Felipe Chávez por si va a estar con Perú en noviembre y me dijeron que el argumento para que no esté en octubre es que tenía una molestia y que el cuerpo médico de la selección y su equipo decidieron que no esté. Ellos tenían planificado que Felipe Chávez vuelva a la convocatoria, si el cuerpo técnico lo requería, en 2027“; reveló el periodista Paul Pérez.

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Durante el programa ‘Modo Fútbol‘, se supo que la idea del volante bicolor es seguir ganando espacio en el FC Magdeburg de la Bundesliga 2. “Él no tenía contemplado jugar ningún torneo Sub-20, sino que tenía contemplado jugar mayores. Quiere consolidarse como un futbolista profesional jugando en su club en Alemania y en la Selección Peruana de mayores. El Sub-20 se da cuando los torneos están en desarrollo y le puede hacer perder espacio en su club”.

El primer rival confirmado de Perú para la fecha FIFA de noviembre

Con algunas luces de los jugadores que podrían estar y otros que quedarían al margen de la próxima convocatoria de la Selección Peruana, el día de hoy se pudo confirmar de manera oficial que el primer rival de fecha FIFA de noviembre será Bolivia. El amistoso internacional se disputará el próximo viernes 13 de noviembre en territorio nacional, así que los hinchas podrán asistir al estadio.

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Eso sí, por ahora se desconoce en qué recinto se jugará el encuentro. Si bien se sabe que será en la ciudad de Lima, las opciones en carpeta serían el Estadio Monumental y el Estadio Alejandro Villanueva. Pensando en el siguiente rival, hay indicios de que podría tratarse de una selección centroamericana y con la posibilidad de ir a la ciudad del Cusco para empezar a competir en la altura.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Felipe Chávez no integrará la convocatoria de la Selección Peruana en noviembre.

no integrará la convocatoria de la en noviembre. Felipe Chávez prioriza consolidarse en el FC Magdeburg de la Bundesliga 2.

prioriza consolidarse en el de la Bundesliga 2. Perú enfrentará a Bolivia en amistoso el próximo 13 de noviembre en Lima.