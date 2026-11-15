Christian Ramos destrozó en el pasado a Fabio Gruber: ahora lo enfrentó como reportero de la Selección Peruana

Una situación curiosa pasó antes del partido de la Selección Peruana vs. Bolivia. Donde se vieron las caras, 2 protagonistas de una polémica.

La previa del duelo entre la Selección Peruana y Bolivia dejó una de las escenas más comentadas fuera de la cancha. Dos protagonistas de una fuerte polémica reciente volvieron a verse las caras, aunque esta vez desde roles completamente distintos dentro de la interna de la Bicolor.

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Un reencuentro inesperado en la concentración

Por un lado, estuvo Christian Ramos, exdefensor mundialista en Rusia 2018 y actual reportero de Bicolor+, el canal institucional de la Federación Peruana de Fútbol.

Fabio Gruber entrenando en la Selección Peruana. (Foto: X).

Del otro lado apareció Fabio Gruber, el zaguero nacido en Alemania que hoy defiende los colores del Mainz 05 de la Bundesliga. El cruce ocurrió durante la cobertura previa al compromiso, generando inmediata atención entre los seguidores del combinado nacional.

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El origen de la polémica y la dura crítica

La tensión entre ambos nació en diciembre de 2025, tras el debut de Gruber con la camiseta blanquirroja en un amistoso frente a Chile. En aquel momento, cuando el central aún militaba en el F.C. Núremberg, Ramos cuestionó abiertamente su inclusión inmediata en el equipo titular por encima de futbolistas del medio local o con mayor recorrido en el proceso.

“Está bien que tenga raíces peruanas, pero ¿dónde está el peruano que se estaba matando, que sabe cómo es todo el proceso? ¿Para qué me maté y me esforcé si al final traen a otros jugadores?”, declaró la ‘Sombra’ en aquella oportunidad.

Pese a la dureza de su reclamo por el respeto a los procesos internos, el exzaguero también reconoció las virtudes futbolísticas del joven defensor. Destacó su buena salida con el balón, sus pases entre líneas y su solvencia en el juego aéreo.

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El respaldo del vestuario y su presente en Alemania

Las declaraciones de Ramos abrieron un fuerte debate en el entorno de la Selección Peruana, pero el joven central encontró respaldo inmediato dentro del grupo. Referentes experimentados como el arquero Pedro Gallese salieron a defender su convocatoria y a respaldar su integración al plantel.

Con el paso de los meses, Gruber consolidó su lugar en la Bicolor y dio el salto a la primera división alemana con el Mainz 05. Actualmente, su carta pase está cotizada en alrededor de 5 millones de euros, reflejando su crecimiento y roce competitivo en Europa.

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Una postal distante ante las cámaras

Durante la transmisión de Bicolor+, las cámaras captaron el instante en que Ramos realizaba su labor periodística mientras Gruber transitaba por la zona de entrevistas. Aunque intercambiaron palabras, los hinchas en redes sociales no tardaron en señalar la actitud distante y cortante del defensor.

El recuerdo de aquellas críticas públicas pesó en el ambiente y convirtió un simple encuentro de cobertura en uno de los momentos más virales de la previa del Perú vs. Bolivia.

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