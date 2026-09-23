Mano Menezes podría sufrir una tercera baja considerable en la Selección Peruana contra Estados Unidos

Para el amistoso contra los Estados Unidos, la Selección Peruana perdería dos jugadores más. Conoce qué elementos podría perder Mano Menezes.

La Selección Peruana encendió las alarmas de cara a su próximo compromiso amistoso en territorio norteamericano. El equipo nacional inició sus entrenamientos en Orlando con complicaciones físicas que comprometen la planificación del cuerpo técnico encabezado por Mano Menezes.

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A la ya conocida desconvocatoria previa del defensor Fabio Gruber, se suman dos piezas clave de la blanquirroja. André Carrillo y Oliver Sonne no han podido ejercitarse a la par del grupo durante las primeras sesiones preparatorias en Estados Unidos.

La Selección Peruana se prepara con miras a jugar contra Estados Unidos. (Foto: X).

Las alarmas en la Blanquirroja tras las primeras prácticas

La situación de Oliver Sonne genera una preocupación particular en el comando técnico del estratega brasileño. El futbolista presenta una seria molestia en la rodilla que le impide realizar trabajos de alta exigencia junto al resto del plantel.

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Debido a esta complicación médica, el jugador fue sometido a exámenes de evaluación previo a las prácticas oficiales. Las revisiones estuvieron a cargo del doctor Segura para determinar el alcance real de la dolencia física.

La situación médica de Oliver Sonne y André Carrillo

Según reportó la periodista Ana Lucía Rodríguez en las cadenas L1 Max y ‘Estudio Fútbol’, se prevé que Sonne pueda reintegrarse en un par de días. Sin embargo, los tiempos de recuperación no le permitirían estar disponible para el choque ante la escuadra estadounidense.

Por su parte, André Carrillo también arrastra inconvenientes físicos que le impiden trabajar con normalidad. La ausencia de ambos futbolistas dejaría al equipo mermado en variantes tácticas para la banda y la zona ofensiva.

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El panorama de Mano Menezes para el amistoso

Con el partido programado para este sábado 26 de septiembre, Mano Menezes evalúa alternativas urgentes en la formación titular. La suma de estas tres bajas obligará a modificar la estrategia trazada inicialmente para el encuentro.

El cuerpo médico continuará evaluando la evolución de los futbolistas durante las próximas horas en Orlando. La prioridad del cuerpo técnico será evitar riesgos mayores y asegurar la total recuperación de sus seleccionados.

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