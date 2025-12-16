Mundialista con la Selección Peruana criticó sin piedad la convocatoria de Fabio Gruber

La convocatoria del defensor de origen alemán Fabio Gruber a la Selección Peruana ha provocado un intenso debate, destacando la crítica del experimentado zaguero y mundialista Christian Ramos. En el programa de YouTube, Sin Cassette, Ramos, una figura clave en la clasificación a Rusia 2018, cuestionó abiertamente la decisión técnica, aunque enfatizó que su descontento se dirigía al proceso de selección y no al jugador.

Christian Ramos contra convocatoria de Fabio Gruber

Christian Ramos fue tajante sobre cómo percibiría la situación si fuese un jugador que espera una oportunidad en el plantel. “No tengo nada en contra de él, pero si yo estuviera en la selección, me moriría”, afirmó. Su frustración radica en el esfuerzo y la espera de los futbolistas locales: “¿dónde está el peruano que se estaba matando, que sabe cómo es todo el proceso?”.

Christian Ramos parte de la Selección Peruana mundialista. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

El exseleccionado argumentó que se está priorizando a un jugador formado en el extranjero con raíces peruanas sobre aquellos que han forjado su carrera en el ámbito nacional. “¿Para qué me maté y me esforcé si al final traen a otros jugadores?”, se preguntó retóricamente, poniendo en duda la validez del esfuerzo y la perseverancia dentro del fútbol peruano.

Hay mejores jugadores que Fabio Gruber

Ramos también señaló que la selección ya cuenta con un grupo sólido de defensores centrales probados, mencionando a Araujo, Santamaría, Abram y Garcés. En su opinión, la necesidad de incorporar un nuevo central de forma inmediata es discutible, sugiriendo que el cuerpo técnico debería “aguantar un poquito y esperar” dada la calidad de los jugadores existentes.

La declaración de Christian Ramos refleja una tensión constante en el fútbol peruano: la pugna entre el talento desarrollado en el extranjero (con vínculos familiares) y el mérito del esfuerzo local. Aunque la integración de jugadores como Gruber busca elevar la competitividad, la crítica del mundialista pone de manifiesto el impacto emocional y el sentimiento de desplazamiento que genera en los futbolistas que se forman íntegramente en el país.

Christian Ramos en el ojo de la tormenta

Las palabras de Ramos han introducido polémica en el ambiente de la selección. Mientras Fabio Gruber se une al equipo, la dirigencia y el comando técnico enfrentan la tarea de manejar este tipo de opiniones que, si bien incómodas, son representativas de un sector significativo del fútbol peruano que defiende la primacía del jugador de origen y formación nacional.

