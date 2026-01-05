Mientras Christian Ramos no quiere ver más a Fabio Gruber, Pedro Gallese sacó cara por él

La Selección Peruana está comenzando a ver nuevos jugadores y muchos de ascendencia peruana. Esto debido a que el nivel del fútbol peruano no está ayudando para poder exportar jugadores. Así que están aprovechando para poder utilizar el talento que nació en otro país, pero que tiene la nacionalidad patria.

En este caso, Fabio Gruber es uno de estos jugadores que terminó vistiendo la camiseta nacional. Si bien nació en Alemania, ahora representa al Perú. Esto para algunos es algo que no debería darse, pero en su lugar, Pedro Gallese le da todo el respaldo para que pueda jugar en el equipo patrio. Destacando su juego después de haberlo tenido en los últimos juegos amistosos.

Fabio Gruber en la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

“Me gustó mucho Fabio Gruber. Tiene mucha personalidad. No pierde ninguna pelota por arriba“, fueron las declaraciones del ‘Pulpo’ en RPP. Demostrando que la aparición del alemán es una gran ayuda para el equipo patrio. Sobre todo, sabiendo que el cuadro nacional, por lo general termina sufriendo mucho en el juego aéreo, una de las grandes falencias por años.

¿Qué dijo Christian Ramos de Fabio Gruber?

El año pasado, Christian Ramos reapareció en el programa Sin cassette, en donde le hicieron una extensa entrevista. Pero lo que más sorprendió, fue la curiosa molestia de la ‘Sombra’ por la aparición de Fabio Gruber. Pues consideraba que este jugador no merecía jugar, más que todo ya que hay otros que se han ganado el puesto antes que él, fue lo que dio a entender.

“No tengo nada en contra de él, pero si yo estuviera en la selección, me moriría, te lo juro. Yo esperé tanto tiempo para estar en mi selección y quieren traer un central. Yo digo: ‘aguanta, esperé toda mi oportunidad, estuve en un proceso de un Mundial, en Copa América; ahora que puedo jugar, quieren traer a un jugador’. Está bien que tenga raíces peruanas, pero ¿dónde está el peruano que se estaba matando, que sabe cómo es todo el proceso? ¿Para qué me maté y me esforcé si al final traen a otros jugadores?”, fueron sus polémicas palabras.

Esto hizo que varios hinchas y la prensa se vayan en contra del exdefensor de la Selección Peruana. Mencionando que lo que él piensa se llama ‘argolla’, pues es algo que se ha hablado mucho que había en el equipo patrio.

Entrevista a Christian Ramos:

Fabio Gruber y su competencia en la Selección Peruana

En estos momentos, Fabio Gruber es el único jugador de la Selección Peruana en cuando a los centrales que está jugando en el exterior. Una ventaja importante que tiene el joven defensor. Pero, a pesar de esto, tiene rivales a experimentados elementos que alguna vez jugaron en el ‘Viejo Continente’. Así que saben muy bien lo que es competir a un alto nivel.

Las máximas amenazas para el alemán en Perú son Luis Abram, Renzo Garcés y Miguel Araujo. Con estos 3 centrales tiene que pelearse el puesto de titular. Habrá que ver lo que opina el nuevo entrenador de la ‘Bicolor’. El cual debería ser anunciado pronto, por lo menos es lo que se esperaría.

