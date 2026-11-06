Tras su partido ante Sport Boys, Miguel Vargas aclaró su futuro en Universitario: “Faltan detalles”

El arquero chileno de Universitario termina contrato a fin de año. En diálogo con L1MAX, confirmó que está en charlas para continuar.

Miguel Vargas ha sido el arquero titular de Universitario de Deportes en el empate 2-2 ante Sport Boys en el Estadio Monumental U Marathon. Volvió a la titularidad tras la decisión de Fabián Bustos de sentar en el banco de suplentes a Diego Romero. En medio de esto, el chileno admitió que está en negociaciones con la directiva ‘crema’ para renovar su contrato.

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Fabián Bustos decidió darle la oportunidad en el arco a Miguel Vargas, quien no atajaba un partido desde el 20 de mayo de este año en el empate sin goles ante Nacional por la Copa Libertadores 2026. A partir del siguiente encuentro, Diego Romero se adueñó del arco tanto en los ciclos de Jorge Araujo y Héctor Cúper como el inicio de Bustos en su regreso.

Sin embargo, Romero no sido garantía en el arco y ha sido blanco de críticas. Por eso, Vargas tuvo la oportunidad ante Sport Boys. Ahora, será decisión de Bustos ver qué decide para el partido ante CD Moquegua. Mientras tanto, el chileno define su futuro en la ‘U’.

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Tal como contó en una entrevista con L1MAX, está en negociaciones para renovar su contrato con Universitario. El periodista Gustavo Peralta indicó que tiene una oferta sobre la mesa para su continuidad. El arquero lo confirmó: “Sí, faltan detalles, pero va bien encaminado”.

Miguel Vargas habló sobre su batalla por la titularidad con Diego Romero

La competencia por el arco de Universitario continúa. Además de contar sobre su posible continuidad, Vargas reconoció que mantiene una buena relación con Diego Romero, conversan mucho y que la pelea entre ellos es sana.

“Siempre lo hecho dicho, siento que la competencia eleva el nivel del arco y siento que ha sido así. Me ha tocado tapar a mí, le ha tocado tapar a él, y siento que siempre nos hemos mantenido fuertes ahí en la competencia y eso es importante”, comentó en la mencionada entrevista.

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“La verdad en el día a día, sí (conversa mucho con Romero). Obviamente nos apoyamos y al que le toque, bueno, tiene que estar“, comentó. Y agregó sobre los pedidos de Bustos: “El profe siempre me dio la confianza y me sentí tranquilo, o sea que haga lo que vengo haciendo. Día a día siento que me preparo bien y siento que estaba listo”.

🎙️Miguel Vargas sobre su renovación con la 'U': "FALTAN DETALLES PERO VA BIEN ENCAMINADO".#HablemosDeMAX #universitariodedeportes



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Las estadísticas de Miguel Vargas en 2026

El partido ante Sport Boys fue el número 13 en el que atajó Miguel Vargas en el arco de Universitario de Deportes este año. Fueron siete partidos en el Torneo Apertura y cinco por la Copa Libertadores (este fue el primero por el Clausura).

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En estos 13 partidos como titular, el guardameta nacido en San Bernardo, Chile, recibió un total de 14 goles, aunque ha tenido cinco vallas invictas.

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