Jesse Marsch, DT de Canadá tras la victoria 2-0 ante Perú: “Los hicimos parecer un mal equipo”

En la conferencia de prensa, tras el partido, Jesse Marsch dejó unas llamativas declaraciones sobre la Selección Peruana. Pese a ello, también elogió a 'La Bicolor'.

Jesse Marsch, director técnico de la Selección de Canadá, habló en conferencia de prensa luego de la victoria 2-0 ante la Selección Peruana en Montreal. Elogió el rendimiento de su equipo, asegurando que hicieron ver mal a ‘La Bicolor’. Pese a esto, también destacó el trabajo peruano en otros partidos amistosos.

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Canadá fue superior y venció 2-0 a Perú por el doblete de Jacob Shaffelburg. En los dos goles del seleccionado canadiense, hubo errores de la defensa peruana, sobre todo en las bandas. Precisamente, esto es un punto que el entrenador Jesse Marsch destacó de su selección, en detrimento de su rival.

Según dijo el seleccionador, fue la propia Canadá la que provocó que Perú tenga errores y quede expuesto. “Gracias a nuestro rendimiento, los hicimos parecer un mal equipo“, dijo en una de sus respuestas en conferencia de prensa. Una dura frase, pero que tiene que ver con un análisis más amplio.

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“La identidad, la claridad y el talento en la cancha son de alto nivel, así que podemos controlar los partidos y hacer que los equipos se vean mal y parezca que no tienen ninguna posibilidad“, explicó en la rueda de prensa.

Y siguió: “Es un mérito del equipo y de lo que estamos construyendo aquí que podamos manejar esto, porque es un equipo que le plantó cara a México. Incluso si recordamos el partido de este verano, le plantaron cara a España. Gracias a nuestro rendimiento, los hicimos parecer un mal equipo”.

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Jesse Marsch aseguró que Canadá pudo haber anotado algún gol más ante Perú

Así como esbozó que Canadá hizo ver mal a Perú, Jesse Marsch sí dejó un aspecto negativo del rendimiento de la selección que dirige y es que no pudo meterle más goles a su rival. “Creo que desde el principio marcamos el ritmo y el desarrollo del partido… sentimos que podríamos haber conseguido aún más“, comentó.

Esto no es un detalle menor pensando en lo que se le viene. “Seguiremos trabajando, seguiremos adaptándonos, seguiremos aprovechando las oportunidades y ahora, cuando vayamos a jugar contra Estados Unidos allí, sabemos que nos enfrentaremos a un rival de gran calidad, atlético, con un buen entrenador y un buen estilo de juego“, dijo.

El duelo ante Estados Unidos cerrará la participación canadiense en esta fecha FIFA. “Será un gran reto para nosotros. Pero tenemos confianza en nuestro juego contra cualquier rival y creemos que si marcamos el ritmo y controlamos el partido como nos gusta, podemos vencer a casi cualquiera”, consideró Marsch.

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