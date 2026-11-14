Mano Menezes reveló cuál es el nuevo objetivo de Perú luego de derrotar a Bolivia en Matute

En conferencia de prensa tras vencer vencer 2-0 a Bolivia, la palabra de Mano Menezes fue clave para conocer el objetivo de la Bicolor pensando en el último amistoso del 2026. Conoce qué dijo al respecto.

Una victoria siempre es importante y permite corregir errores en un ambiente mucho más animoso a diferencia de una caída que duele en la interna. Este es el caso de la Selección Peruana que se impuso ante Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva y que de cara al último amistoso internacional de este año se trazó un nuevo objetivo, tal y como lo pudo revelar el mismo Mano Menezes.

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Fuente: Getty Images.

En conferencia de prensa luego de vencer por 2-0 a Bolivia, el entrenador de Perú analizó el juego del equipo de todos y aseguró justamente que evaluarán a detalle lo que todavía se puede corregir. Además, reveló que de cara a diciembre espera sumar algunos nombres más para que empiecen a consolidarse en la plantilla y así tener un universo mucho más amplio al de la actualidad.

“Lo que a mí me deja más contento es que el proceso que estamos conduciendo, a cada partido, a cada convocatoria, trae un jugador nuevo, que podemos tener esperanza, que podemos tener ilusión. Estoy muy satisfecho si hasta diciembre conseguimos encontrar seis, siete u ocho nuevos jugadores para estar en la Selección Peruana. Estaré muy feliz con el proceso, con esta primera parte“; expresó Mano Menezes sobre la aparición de novedades en el equipo.

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En esta misma línea, el estratega nacional se refirió a la comparación con aquellos nombres exitosos del pasado reciente. “Es muy común cometer el error de comparar a los jugadores que están llegando con aquellos que están saliendo. Ese es un error muy grave porque los jugadores que están saliendo construyeron una trayectoria muy bonita y los que están llegando todavía no tienen una trayectoria. Entonces necesitamos darles minutos y caminatas con la camiseta“.

Mano Menezes hizo énfasis en el nivel de Perú ante Bolivia

A pesar del triunfo y que se dio un reencuentro con los hinchas jugando en casa, uno de los aspectos más cuestionados en el juego de Perú ante Bolivia tiene que ver con haber cedido mucho la posesión del balón en condición de locales y encima en el llano y no en la altura como se tiene pensado competir. En base a ello es que Mano Menezes respondió y reconoció que hay trabajo por realizar.

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“Era importantísimo para nosotros vencer el partido. Establecimos una meta que era prioridad para nosotros hoy. Empezamos bien, salimos de frente, que era importante para dar una cierta tranquilidad. En determinados momentos cedemos un poco la posesión del balón, demasiado, un poco demasiado, pero ahí tenemos que mejorar. La victoria ayuda a ganar confianza para continuar mejorando”; declaró el entrenador de la Selección Peruana.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Perú venció 2-0 a Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva .

a Bolivia en el . Mano Menezes espera consolidar seis u ocho jugadores nuevos para diciembre.

espera consolidar seis u ocho jugadores nuevos para diciembre. La posesión del balón fue cedida demasiado por Perú frente a Bolivia.