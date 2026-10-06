Celebran en el Rímac: los refuerzos de oro que sumaría Sporting Cristal para ganar el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal se convirtió en uno de los firmes candidatos al título de este semestre y ahora festeja que un par de figuras se sumarían pronto a los entrenamientos con el plantel principal. Veamos los detalles.

Ahora que es uno de los equipos que mejoró durante el último tramo del campeonato y que para muchos representa ser uno de los grandes candidatos para luchar por el título nacional, Sporting Cristal recibió una estupenda noticia dentro de sus planificaciones. Con miras a la reanudación del Torneo Clausura 2026, los celestes podría contar con dos refuerzos de vital relevancia.

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Además de tener una plantilla mucho más equilibrada y competitiva a diferencia de otros momentos en donde tantos cuestionamientos generaron por el nivel mostrado en la cancha, resulta que los regresos a los entrenamientos de Christofer Gonzáles e Ian Wisdom fueron tendencia durante las últimas horas, a tal punto de que ambos podrían sumar minutos en los próximos encuentros.

Fuente: Sporting Cristal | Composición Bolavip.

“Ian Wisdom ya está entrenando diferenciado acompañado de ‘Cancha’ Gonzáles. No es lejana la posibilidad que este último tenga minutos en el Torneo Clausura”; fue la información que dieron los periodistas Rodrigo Morales y Jean Martín Dueñas durante la última edición del programa ‘Enrededosc‘ y con lo cual se espera que muy pronto ambos jugadores digan presente en la competencia.

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Las variantes que Christofer Gonzáles e Ian Wisdom le darían a Sporting Cristal

Teniendo en cuenta que Sporting Cristal viene jugando los últimos partidos con dos volantes (uno más posicional y el otro con mayor movilidad), además de que en otros escenarios podría armarse una línea de 3 mediocampistas para darle mayor equilibrio al equipo, los regresos de Christofer Gonzáles e Ian Wisdom serían de mucho aporte conforme vayan agarrando ritmo de juego.

‘Canchita’ Gonzáles puede rendir como un volante interior, como un extremo con tendencia a cerrarse por el medio y hasta detrás del punta si es que es requerido. Por otro lado, Ian Wisdom es más un mediocampista mixto y con llegada al área rival, así que de todas maneras es tomado como un revulsivo dentro del equipo. Veremos qué tanto demoran en ponerse a punto y sobre todo si es que Roberto Mosquera toma la decisión de darles alternancia en la plantilla principal.

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Día y hora del próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

Con el objetivo de seguir firmes en la búsqueda del título nacional, Sporting Cristal se alista para visitar a UTC en la ciudad de Cajamarca y el partido está programado para disputarse el próximo domingo 11 de octubre desde las 13:00 horas en el Estadio Héroes de San Ramón. Con 19 puntos y tan solo a 3 puntos del líder absoluto que es Deportivo Garcilaso, el triunfo celeste es imperativo.

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