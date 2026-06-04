Ian Wisdom fue una de las grandes revelaciones de Sporting Cristal en el último tiempo. Ahora podría mudarse ante la falta de minutos y la directiva deberá tomar una decisión.

Durante los últimos días se viene hablando en demasía sobre distintas novedades que presentará Sporting Cristal en el segundo semestre de la temporada 2026. Los posibles fichajes son el tema de debate, aunque en esta oportunidad existe la enorme posibilidad de que un canterano pueda dar un paso al costado del equipo para gozar de mayor regularidad. Así es, hablamos de Ian Wisdom.

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Ian Wisdom, volante formado en Sporting Cristal y que tuvo muy buenas apariciones durante la temporada 2025 siendo titular dentro de las planificaciones del entonces entrenador Paulo Autuori, actualmente pasa algo desapercibido en el primer equipo y no ha podido repetir las buenas versiones que incluso lo llevaron a entrenar junto a la Selección Peruana en Videna.

Fuente: @BSCervecero

La realidad indica que su estadía en Sporting Cristal podría estar en peligro ya que una reciente información del comunicador deportivo Michael Cordero indica que Ian Widsom tendría muchas chances de ser prestado de cara al Torneo Clausura 2026. Si bien los celestes no tienen una plantilla tan abundante en recursos, se estima que pretenden potenciar el mediocampo y la ofensiva.

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Y es que frente a dicho panorama no podemos perder de vista que Ian Wisdom nunca pudo ganarse el puesto de titular en esta temporada 2026. Completó 15 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, anotó 1 gol y registró 1 asistencia en 707 minutos de competencia en cancha, lo cual al parecer no será suficiente para mantenerse en el plantel. Eso sí, todavía es incierto a qué club se iría prestado.

Las posibles salidas y llegadas a Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

Así como la estadía de Ian Wisdom en Sporting Cristal no está segura a esta altura de la temporada 2026, otros jugadores de la plantilla también estarían en evaluación del área deportiva del club. Nombres como los de Felipe Vizeu y Gabriel Santana son quienes podrían dejar el equipo para darle paso a refuerzos que puedan darle un mejor aire pensando en los objetivos que tienen. Asimismo, el puesto de Zé Ricardo como entrenador tampoco es seguro y podría salir.

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Por otro lado, en cuanto a llegadas pensando en el Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal tendría todo cerrado con Hernán Barcos. Además, extremos como el chileno Francisco Arancibia y el colombiano Juan Manuel Cuesta estarían cerca de firmar. Dicho todo esto, se espera un equipo celeste renovado para la segunda etapa de la temporada, en donde por cierto también tendrán que enfrentar a RB Bragantino por los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Ian Wisdom podría ser prestado por Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026 .

podría ser prestado por para el . 15 partidos, 1 gol y 1 asistencia sumó el volante en 707 minutos jugados.

sumó el volante en 707 minutos jugados. RB Bragantino será el rival de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana 2026.