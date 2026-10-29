A horas del partido ante Alianza Lima, se supo cómo van las negociaciones por la renovación de Yoshimar Yotún

En Sporting Cristal, hay varios jugadores que terminan contrato en diciembre. El caso de Yotún está avanzado. ¿Cómo sigue el resto de las negociaciones?

Antes del partido ante Alianza Lima, se conoció que Yoshimar Yotún está camino a renovar su contrato con Sporting Cristal. Si bien su vínculo termina en diciembre próximo, todo parece indicar que estampará la firma y seguirá en el cuadro ‘celeste’ por 2 o 3 años, según informó el periodista Denilson Barrenechea. El club, de todas maneras, también trabaja en las renovaciones de otros futbolistas.

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Yotún es referencia absoluta para Sporting Cristal. Por eso, su continuidad era necesaria para este equipo. Según la información de Barrenechea en el programa Mano a Mano en Denganche (YouTube), hasta hace un par de meses, la negociación “estaba muy avanzada”. Por lo cual, es probable que siga en el plantel.

En tal caso, la única incógnita respecto a la renovación de ‘Yoshi’ pasa por el tiempo de duración. Según apuntó el citado periodista, todo dependerá de “cuánto tiempo más desee seguir jugando como profesional”. Por eso, todavía no está definido si sería por las próximas 2 o 3 temporadas.

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🗣️ @Denilson_Jarde: "El contrato de Yotún en Cristal termina este año y en el club cuentan con él para que conforme la base del equipo en 2027. Hace un par de meses tenían la renovación avanzada, por lo que entiendo que será… pic.twitter.com/CMqpY0okY6 — DENGANCHE (@denganche) October 29, 2026

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Las otras negociaciones en Sporting Cristal

Además del caso de Yotún, la directiva de Sporting Cristal trabaja en otras negociaciones por renovaciones de contrato. De acuerdo a Denilson Barrenechea, hay otros cuatro futbolistas que estarían cerca de continuar en el Rímac para la próxima temporada.

Hay dos futbolistas jóvenes, de las juveniles de Cristal, que se busca que continúen en el club. Ian Wisdom es uno de los nombres a los que se le ve mucha proyección a mediano plazo. Su contrato termina en diciembre, pero ya hay una oferta sobre la mesa por él. En tanto, Jair Moretti sería renovado, ya que está en gran momento con la Sub-18.

Por Leandro Sosa, ya hubo una oferta formal, por lo que se espera respuesta para determinar su continuidad. En tanto, por Irven Ávila también hay negociaciones para que siga en 2027.

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