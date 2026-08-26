Lo sufre Roberto Mosquera: las 2 bajas por lesión que tendría Sporting Cristal para visitar a Sport Boys

Sporting Cristal se alista para un partido de alto voltaje ante Sport Boys en el Callao, aunque los planes del comando técnico empezarían a cambiar. Hay un par de jugadores sentidos que complican su participación el fin de semana.

Sporting Cristal necesita recuperar terreno y a la vez levantar cabeza en este Torneo Clausura 2026. El fin de semana que viene no tendrán un rival para nada sencillo y en condición de visita deberán imponerse ante Sport Boys. Dicho esto, las malas noticias llegaron al equipo rimense ya que dos jugadores importantes están lesionados y es muy probable que no lleguen al duelo en el Callao.

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Fuente: Sporting Cristal.

Estamos hablando específicamente de Ian Wisdom y de Gabriel Santana, quienes desde que llegó Roberto Mosquera han sido piezas de recambio muy importantes dentro del equipo y ahora peligran su presencia frente a Sport Boys. Lo curioso es que ninguno se lesionó en el último encuentro ante Alianza Atlético en Sullana, sino que se sintieron en los entrenamientos en La Florida.

A través de un comunicado oficial por parte de Sporting Cristal, se ha podido conocer que Ian Wisdom sufrió una luxación de codo que presenta un compromiso ligamentario y que Gabriel Santana padeció una distensión muscular en el muslo posterior derecho. Ambos se encuentran en constantes evaluación del cuerpo médico, así que el tiempo de recuperación aún es incierto.

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Fuente: Sporting Cristal.

¿Cómo llega Sporting Cristal al partido ante Sport Boys por el Torneo Clausura 2026?

A pesar de algunas mejoras en cuanto a lo colectivo e individual desde que Roberto Mosquera tomó el mando del primer equipo para este Torneo Clausura 2026, las críticas siguen siendo bastante duras hacia Sporting Cristal. La durísima derrota por 3-1 ante Alianza Atlético en Sullana del fin de semana pasado fue la gota que derramó el vaso y que ahora tiene a los hinchas con diversas dudas.

Es por ello es que el próximo partido ante Sport Boys será determinante para ver el verdadero nivel de los celestes, quienes por cierto llegarán al Estadio Miguel Grau del Callao luego de vencer 4-1 a Sport Huancayo, empatar 1-1 ante Universitario de Deportes, derrotar 2-0 a Juan Pablo II, caer 2-1 contra FBC Melgar en Arequipa e imponerse 1-0 frente a Deportivo Garcilaso en Lima.

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Fuente: Sporting Cristal.

Día, hora y canal de Sport Boys vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

En el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, Sport Boys recibirá a Sporting Cristal el domingo 30 de agosto a las 15:30 horas y el encuentro se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao. El recinto fue confirmado el día de hoy y existe la aprobación total por parte de la organización de la Liga 1. Además, la transmisión oficial estará a cargo de las señales de L1 MAX y L1 Play.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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