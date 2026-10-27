Sigue la mala racha de Ignacio Buse: perdió ante Mannarino en primera ronda de Viena

Ignacio Buse cayó en tres sets ante el tenista francés. Acumula su tercera derrota seguida en el debut de un torneo.

El final de temporada 2026 para Ignacio Buse se está haciendo muy difícil por los últimos resultados. El actual número 32 del ranking ATP, raqueta número 1 del Perú, perdió en la primera ronda del ATP 500 de Viena. Adrian Mannarino (73º del mundo) le ganó en tres sets y lo sacó del certamen austríaco. A Nacho le quedará un torneo por delante: el ATP Masters 1000 de París.

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Ignacio Buse había arrancado muy bien su partido ante Adrian Mannarino, ya que le ganó el primer set por 6-0, pero luego todo fue parejo hasta que el francés quebró en los momentos oportunos y se llevó el segundo y tercer parcial por 7-5 y 6-4, respectivamente.

Las estadísticas del partido entre Buse y Mannarino (ATP).

Con este resultado, es la tercera derrota seguida en el debut de un torneo para Buse. Anteriormente, había caído en sus presentaciones en el ATP 500 de Beijing (en dos sets ante el francés Quentin Halys) y en el Masters 1000 de Shanghái (en dos sets ante el belga Zizou Bergs).

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Si a eso le sumamos su rendimiento en Copa Davis donde le costó ganarle a Hernando Escurra y perdió ante Daniel Vallejo, el ‘Colo’ confirma su mal cierre de temporada. Es posible que el trajín de tantos torneos en el año, su primero completo en el circuito ATP, provoque este irregular final de temporada.

A Ignacio Buse le queda el Masters 1000 de París

La última parada para el tenista peruano de 22 años es el Masters 1000 de París que, generalmente, le pone punto final a la temporada. Se jugará entre el 2 y el 8 de noviembre en el Plenitude Arena. Será la oportunidad para tratar de tener un mejor cierre de año en un certamen indoor sobre superficie rápida.

Recuerda que todos los partidos del ATP 500 de Viena y el Masters 1000 de París los puedes ver en exclusiva por la plataforma Disney+ Premium.

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Esto último no es un detalle menor, ya que los torneos antes comentados han sido sobre dicha superficie. Por lo tanto, es un punto a tener en cuenta en este cierre con derrotas que ha tenido Buse.

Luego de París, será tiempo para un buen descanso para la raqueta número uno del Perú. Su regreso a las pistas se daría antes del final del 2026 para disputar el Road to Australia en Buenos Aires, Argentina, un torneo que sirve de exhibición, pero también para prepararse camino al Australian Open de enero de 2027.

DATOS CLAVE

Ignacio Buse cayó ante Adrian Mannarino en primera ronda del ATP 500 de Viena.

cayó ante Adrian Mannarino en primera ronda del ATP 500 de Viena. Tercera derrota consecutiva en debuts tras caer en Beijing, Shanghái y ahora Viena.

en debuts tras caer en Beijing, Shanghái y ahora Viena. Masters 1000 de París será su último torneo del 2 al 8 de noviembre.