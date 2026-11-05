Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Nuno Borges hoy: hora, canales de TV y streaming online

Ignacio Buse juega por los octavos de final del Masters 1000 de París ante el portugués Nuno Borges. Revisa horario de juego, opciones de transmisión y más detalles.

Ignacio Buse, 33º del ranking ATP y la raqueta número 1 del Perú, quiere seguir por la senda del triunfo. Este jueves 5 de noviembre se enfrenta al portugués Nuno Borges, actual número 49 del mundo, en el partido correspondiente a los octavos de final del ATP Masters 1000 de París. ‘Nacho’ busca meterse en la instancia de los 8 mejores en este certamen.

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Ignacio Buse acaba de lograr el mejor triunfo de su carrera al vencer al actual número 5 del mundo, Daniil Medvédev, por doble 6-4 en la segunda ronda de este Masters 1000 de París. Se trata del último torneo que disputa el peruano en esta temporada 2026 antes de sus merecidas vacaciones. En primera ronda, le había ganado al belga Zizou Bergs (40º) por 6-2 y 6-4.

Así, el tenista limeño llega a estos octavos de final sin haber perdido un solo set. Sueña con seguir avanzando para mejorar lo que ya es su mejor actuación en un Masters 1000. Para ello, tiene un duro desafío por delante.

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Nuno Borges es su próximo partido. Viene de vencer en la segunda ronda al ruso Karen Khachanov (25º) por 6-3 y 6-4. Para ‘Nacho’ puede ser un rival incómodo, pero al que ya conoce. Tienen un duelo previo, el cual fue victoria para el crédito del Perú en tres sets (3-6, 6-3 y 6-2) jugando como local por la Copa Davis 2025.

¿A qué hora se juega Ignacio Buse vs. Nuno Borges?

El partido entre Ignacio Buse y Nuno Borges se juega este jueves 5 de noviembre en el cuarto turno de la Cancha 1 del Plenitude Arena, donde se desarrolla el Masters 1000 de París. Por lo tanto, el duelo debería jugarse no antes de las 9:30 A.M. (hora del Perú).

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Nuno Borges?

Ignacio Buse vs. Nuno Borges, partido correspondiente a los octavos de final del ATP Masters 1000 de París, tiene transmisión en vivo en streaming online. Por TV, no está confirmada su visualización por ESPN. Mira dónde verlo:

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