Ignacio Buse venció a Daniil Medvedev en París y logra una de las mejores victorias de su carrera

Enorme triunfo del tenista peruano en dos sets por la segunda ronda del Masters 1000 de París. Espera en octavos de final por Borges o Khachanov.

Ignacio Buse vuelve a poner la bandera del Perú en lo alto del tenis mundial. Este miércoles 4 de noviembre venció al ruso Daniil Medvédev, actual número 5 del mundo, en dos sets por la segunda ronda del Masters 1000 de París. Así, avanzó a los octavos de final donde espera por Nuno Borges o Karen Khachanov.

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Enorme actuación de Ignacio Buse ante un Top 5 mundial como Daniil Medvédev. Hizo valer su buen porcentaje de primeros saques, se repuso a la amenaza del ruso en el segundo set y aprovechó su descontrol en el final del partido para cerrar una actuación para el recuerdo. Fue doble 6-4 para el actual número 33 del mundo.

First Peruvian man to record a Top 10 win since 2008 🇵🇪🙌



Ignaico Buse takes down fourth seed Medvedev 6-4 6-4 to reach the third round!#RolexParisMasters pic.twitter.com/IalRlQKYTh — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026

Ante Medvédev, Buse logró el triunfo más importante a nivel ranking del rival. Al jugador de mejor posición en el ranking ATP al que le había ganado el limeño había sido el italiano Flavio Cobolli, quien estaba 12º, por la primera ronda del ATP 500 de Hamburgo. En dicho torneo, ‘Nacho’ se consagró campeón.

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De esta forma, la victoria ante el ruso es la primera que logra la raqueta número 1 del Perú ante un Top 10. Todo un síntoma de la gran temporada que ha hecho en este 2026, pese a una serie de derrotas seguidas en los últimos torneos (en Beijing, Shanghái y Viena).

Perú vuelve a tener una victoria ante un Top 10 desde 2008

Tal como apuntó Tennis TV al momento del triunfo de Ignacio Buse, Perú vuelve a tener un tenista que vence a un Top 10 desde 2008. Tuvieron que pasar más de 18 años para que un peruano vuelva a ganarle a uno de los mejores 10 del ranking ATP.

En aquella ocasión, Luis Horna venció por 6-4 y 6-1 al francés Richard Gasquet, por aquel entonces número 9 del mundo, en la primera ronda del Masters 1000 de Roma, disputado en mayo de 2008. Ese año fue cuando ‘Lucho’ se consagró campeón de Roland Garros en la modalidad dobles junto al uruguayo Pablo Cuevas.

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¿Quién es el próximo rival de Ignacio Buse?

Ignacio Buse espera rival en los octavos de final del Masters 1000 de París. Será el portugués Nuno Borges (49º) o el ruso Karen Khachanov (25º), que deben disputar su partido de segunda ronda este miércoles.

El ganador de dicho encuentro se enfrentará al peruano este jueves 5 de noviembre en la instancia de los 16 mejores. El horario debe confirmarse en las próximas horas con la programación del día.

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