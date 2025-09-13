Ignacio Buse poco a poco se está convirtiendo en una figura referente del tenis peruano. Si bien ahora mismo es la primera raqueta del Perú, el deportista está teniendo una carrera vertiginosa y tiene mucho más por demostrar.

Por esa razón está llamando bastante la atención, más tras su triunfo en su partido con Perú en la Copa Davis. Venciendo a Jaime Faria sin problemas tras un 6-0 y 6-2, el ‘Colo’ demostró su calidad y dejó en claro que su ingreso al top 100 del ranking ATP es cuestión de meses.

Así pues, ahora vamos a revelar de qué equipo es hincha el tenista peruano Ignacio Buse. Si bien siempre se dedicó al tenis desde niño, hay una foto que demuestra que en un campeonato jugó con la camiseta de Universitario.

Esta foto deja una clara evidencia: Ignacio Buse es hincha de Universitario y, de hecho, ya desde niño decidía jugar con la camiseta del club crema a la par que levantaba trofeos.

Ignacio Buse con camiseta de Universitario. (Foto: Facebook Ignacio Buse)

¿De qué equipo peruano es hincha Ignacio Buse?

El tenista peruano Ignacio Buse es hincha de Universitario, tal como quedó demostrado al publicar una foto en su cuenta de Facebook.

¿Cuántos años tiene Ignacio Buse?

Ignacio Buse tiene 21 años pues nació el 25 de marzo del 2004 en la ciudad de Lima.

¿Cuánto dinero gana Ignacio Buse?

Ignacio Buse lleva ganando 433 mil 859 dólares en premios gracias a su talento en el tenis.