“El primero de muchos”: Novak Djokovic felicitó a Ignacio Buse tras ser campeón del ATP 500 de Hamburgo

Novak Djokovic utilizó las redes sociales para compartir un gran mensaje tras el título de Ignacio Buse en Hamburgo. Es más, el tenista peruano le respondió.

Ignacio Buse llevó el nombre el Perú por todo lo alto a nivel mundial luego de conseguir el título del ATP 500 de Hamburgo. Con un gran triunfo por 2-1 en parciales de 7-6, 4-6 y 6-3, el tenista nacional logró imponerse de estupenda manera frente a Tommy Paul. A raíz de este gran momento es que Novak Djokovic se hizo presente en redes sociales con un cálido saludo.

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Así es. Novak Djokovic, con quien por cierto Ignacio Buse supo entrenar en el último tiempo y al parecer congeniaron de la mejor manera, compartió una storie en Instagram con el siguiente mensaje: “¡Enhorabuena Ignacio! El primero de muchos. El primer título de ATP”. Es así que la más reciente victoria del peruano generó tendencia internacional y vaya que vimos un saludo más que especial.

Fuente: @djokernole.

Por si fuera poco, Ignacio Buse no dudó en responder rápidamente el mensaje compartido por Novak Djokovic y sorprendió con lo que escribió en una nueva storie de Instagram. “Machu Picchu te espera, amigo”. En resumen, el título del popular ‘Nacho’ en el ATP 500 de Hamburgo refleja el enorme nivel que viene mostrando en el circuito, así que de aquí en más se esperan más alegrías.

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Fuente: @ignaciobuse

La ganancia deportiva y económica de Ignacio Buse tras el título en el ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse consiguió el título en el ATP 500 de Hamburgo el día de hoy al vencer 2-1 al estadounidense Tommy Paul y con lo cual obtuvo una ganancia económica de 415.140 euros, una cifra que al cambio de la moneda peruana promediaría el millón 600 mil soles y claramente representa ser un enorme aliciente para el futuro cercano de nuestra primera raqueta nacional.

En cuanto al premio deportivo, ‘Nacho’ sumó 500 puntos en el ranking ATP y desde el inicio de la próxima semana ocupará el puesto 31 a nivel mundial. Es la primera vez que el tenista peruano obtiene un campeonato de tal magnitud y ahora se alista para debutar en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la actual temporada y en donde por cierto enfrentará al ruso Andrey Rublev el próximo lunes 25 de mayo en el marco de la primera ronda del campeonato.

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¡LÁGRIMAS DE CAMPEÓN! LA EMOCIÓN DE NACHO TRAS EL TÍTULO. 🥹🇵🇪



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La emoción de Ignacio Buse al conseguir el título en el ATP 500 de Hamburgo

“A toda la gente de Perú. Veo muchas banderas y muchas camisetas blanquirrojas. Me emociona mucho, muchísimo. Cómo extraño Perú y quiero estar en Perú. Esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú siempre. Viva el Perú“; declaró Ignacio Buse durante la premiación del ATP 500 de Hamburgo frente a una multitud de hinchas peruanos en el reconocido Am Rothenbaum.

🗣️ El mensaje de Buse a Perú: “Esto sigue, que el sueño continúe. Arriba Perú, siempre”. 🙌🇵🇪



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