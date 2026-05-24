Ignacio Buse firma un ascenso histórico en el ranking ATP tras título en Hamburgo

Tras ganar en Hamburgo, el tenista peruano subirá al puesto 31 del ranking ATP, la mejor ubicación de su carrera.

El tenis nacional atraviesa un momento especial gracias a la destacada actuación de Ignacio Buse en el ATP 500 de Hamburgo. El peruano logró quedarse con el título luego de imponerse al estadounidense Tommy Paul en una final memorable, resultado que le permitió dar un importante salto en el ranking ATP y seguir consolidándose en el circuito internacional.

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A sus 22 años, Buse alcanzó un logro histórico y con esta importante victoria, la primera raqueta peruana levantó el primer título ATP de toda su trayectoria profesional.

Ignacio Buse ascendió en el ranking ATP tras conquistar el ATP 500 de Hamburgo

La actuación de Ignacio Buse en Hamburgo quedó marcada como una de las más destacadas para el tenis peruano en los últimos años. El tenista nacional arrancó desde la fase clasificatoria y fue superando a distintos rivales hasta convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo disputado en Alemania.

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Tras conquistar el título en Hamburgo, Buse dará un gran salto en el ranking ATP. De acuerdo con reportes especializados, el peruano alcanzará el puesto 31 del mundo, la mejor ubicación de toda su carrera.

Días atrás ya había asegurado su ingreso al top 50 gracias a su destacada campaña en el torneo alemán, aunque la consagración le permitió mejorar aún más su posición.

Próximo partido de Ignacio Buse

Después de conquistar el ATP 500 de Hamburgo, Ignacio Buse ahora pondrá la mira en Roland Garros. El peruano debutará en el Grand Slam francés frente al ruso Andrey Rublev este lunes 25 de mayo desde las 04:00 horas de Perú.

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DATOS CLAVES

El peruano Ignacio Buse ganó el ATP 500 de Hamburgo, primer título de su trayectoria.

Tras este campeonato, el tenista de 22 años Ignacio Buse alcanzará el puesto 31 mundial.

Buse debutará en Roland Garros ante Andrey Rublev este lunes 25 de mayo a las 04:00.