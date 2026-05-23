Ignacio Buse se suma a un selecto grupo de tenistas peruanos campeones ATP. Lo hizo luego de ganar la final del ATP 500 de Hamburgo. El último título peruano en el circuito había sido en 2008.

Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo. Venció en la final al estadounidense Tommy Paul por 7-6 (6), 4-6 y 6-3 en un partido que duró poco más de 3 horas. De esta manera, ganó el primer título de su carrera. Además, Perú vuelve a tener un campeón en el circuito ATP tras 18 años.

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El tenis peruano vuelve a estar en los primeros planos. Ignacio Buse ya venía haciendo ruido con notables presentaciones, como pasó en el ATP 250 de Gstaad 2025 y en el ATP 500 de Río de Janeiro este año. Esta vez, en su primera final, pudo vencer a un ex Top 10 como Tommy Paul.

¡ARRIBA PERÚ! 🏆🇵🇪



Ignacio Buse defeats Paul 7-6 4-6 6-3 to become the second Peruvian to win an ATP title on European clay in the Open Era after Pablo Arraya in Bordeaux 1983!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/cSnTrrTydw — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026

Al nombre de Buse hay que sumar también a Gonzalo Bueno, quien está en plena etapa de crecimiento. Si bien estuvo cerca de lograr su primera entrada al cuadro principal de un Grand Slam, en Roland Garros (perdió ante Toby Samuel en la última ronda hace algunos días), le llegará su oportunidad si sigue por el mismo camino.

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Así, Perú tiene dos singlistas como mucho futuro. En el caso de Ignacio Buse, se suma a un gran listado de jugadores peruanos, campeones ATP. Son los casos de Pablo Arraya, Jaime Yzaga, Carlos Di Laura y Luis Horna, quienes ganaron títulos ATP en distintas modalidades, es decir tanto en singles como en dobles.

Todos los títulos de los tenistas peruanos en la era abierta

AÑO TORNEO (SUPERFICIE) MODALIDAD CAMPEÓN / PAREJA 1983 Burdeos (Tierra batida) Individuales Pablo Arraya 1983 Palermo (Tierra batida) Dobles Pablo Arraya & José Luis Clerc (ARG) 1987 São Paulo (Tierra batida) Individuales Jaime Yzaga 1987 Schenectady (Dura) Individuales Jaime Yzaga 1987 Madrid (Tierra batida) Dobles Carlos di Laura & Javier Sánchez (ESP) 1988 Itaparica (Tierra batida) Individuales Jaime Yzaga 1988 Palermo (Tierra batida) Dobles Carlos di Laura & Marcelo Filippini (URU) 1989 Burdeos (Tierra batida) Dobles Carlos di Laura & Tomás Carbonell (ESP) 1991 Charlotte (Tierra batida) Individuales Jaime Yzaga 1992 Auckland (Dura) Individuales Jaime Yzaga 1992 Tampa (Dura) Individuales Jaime Yzaga 1993 Sídney Indoor (Dura) Individuales Jaime Yzaga 1993 Tampa (Dura) Individuales Jaime Yzaga 2005 Amersfoort (Tierra batida) Dobles Luis Horna & Martín García (ARG) 2006 Acapulco (Tierra batida) Individuales Luis Horna 2006 Palermo (Tierra batida) Dobles Luis Horna & Martín García (ARG) 2007 Viña del Mar (Tierra batida) Individuales Luis Horna 2007 Kitzbühel (Tierra batida) Dobles Luis Horna & Potito Starace (ITA) 2008 Auckland (Dura) Dobles Luis Horna & Juan Mónaco (ARG) 2008 Buenos Aires (Tierra batida) Dobles Luis Horna & Agustín Calleri (ARG) 2008 Roland Garros (Tierra batida) Dobles Luis Horna & Pablo Cuevas (URU) 2026 Hamburgo (Tierra batida) Individuales Ignacio Buse

¿Qué se le viene a Ignacio Buse?

Tras su título en el ATP 500 de Hamburgo, a Ignacio Buse se le vendrá la participación en Roland Garros. En la primera ronda del segundo Grand Slam del año, enfrentará al ruso Andrey Rublev, actual número 13 del mundo.

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El duelo entre Ignacio Buse y Andrey Rublev, así como todos los partidos de Roland Garros, se podrán ver en vivo y en exclusiva por la plataforma Disney+ Premium.