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Tras el primer título ATP 500 para Perú: todos los títulos del tenis peruano en el circuito ATP

Ignacio Buse se suma a un selecto grupo de tenistas peruanos campeones ATP. Lo hizo luego de ganar la final del ATP 500 de Hamburgo. El último título peruano en el circuito había sido en 2008.

Ignacio Buse, levantando el trofeo de campeón del ATP 500 de Hamburgo.
© X @hamburgopenatpIgnacio Buse, levantando el trofeo de campeón del ATP 500 de Hamburgo.

Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo. Venció en la final al estadounidense Tommy Paul por 7-6 (6), 4-6 y 6-3 en un partido que duró poco más de 3 horas. De esta manera, ganó el primer título de su carrera. Además, Perú vuelve a tener un campeón en el circuito ATP tras 18 años.

El tenis peruano vuelve a estar en los primeros planos. Ignacio Buse ya venía haciendo ruido con notables presentaciones, como pasó en el ATP 250 de Gstaad 2025 y en el ATP 500 de Río de Janeiro este año. Esta vez, en su primera final, pudo vencer a un ex Top 10 como Tommy Paul.

Al nombre de Buse hay que sumar también a Gonzalo Bueno, quien está en plena etapa de crecimiento. Si bien estuvo cerca de lograr su primera entrada al cuadro principal de un Grand Slam, en Roland Garros (perdió ante Toby Samuel en la última ronda hace algunos días), le llegará su oportunidad si sigue por el mismo camino.

Así, Perú tiene dos singlistas como mucho futuro. En el caso de Ignacio Buse, se suma a un gran listado de jugadores peruanos, campeones ATP. Son los casos de Pablo Arraya, Jaime Yzaga, Carlos Di Laura y Luis Horna, quienes ganaron títulos ATP en distintas modalidades, es decir tanto en singles como en dobles.

Todos los títulos de los tenistas peruanos en la era abierta

AÑOTORNEO (SUPERFICIE)MODALIDADCAMPEÓN / PAREJA
1983Burdeos (Tierra batida)IndividualesPablo Arraya
1983Palermo (Tierra batida)DoblesPablo Arraya & José Luis Clerc (ARG)
1987São Paulo (Tierra batida)IndividualesJaime Yzaga
1987Schenectady (Dura)IndividualesJaime Yzaga
1987Madrid (Tierra batida)DoblesCarlos di Laura & Javier Sánchez (ESP)
1988Itaparica (Tierra batida)IndividualesJaime Yzaga
1988Palermo (Tierra batida)DoblesCarlos di Laura & Marcelo Filippini (URU)
1989Burdeos (Tierra batida)DoblesCarlos di Laura & Tomás Carbonell (ESP)
1991Charlotte (Tierra batida)IndividualesJaime Yzaga
1992Auckland (Dura)IndividualesJaime Yzaga
1992Tampa (Dura)IndividualesJaime Yzaga
1993Sídney Indoor (Dura)IndividualesJaime Yzaga
1993Tampa (Dura)IndividualesJaime Yzaga
2005Amersfoort (Tierra batida)DoblesLuis Horna & Martín García (ARG)
2006Acapulco (Tierra batida)IndividualesLuis Horna
2006Palermo (Tierra batida)DoblesLuis Horna & Martín García (ARG)
2007Viña del Mar (Tierra batida)IndividualesLuis Horna
2007Kitzbühel (Tierra batida)DoblesLuis Horna & Potito Starace (ITA)
2008Auckland (Dura)DoblesLuis Horna & Juan Mónaco (ARG)
2008Buenos Aires (Tierra batida)DoblesLuis Horna & Agustín Calleri (ARG)
2008Roland Garros (Tierra batida)DoblesLuis Horna & Pablo Cuevas (URU)
2026Hamburgo (Tierra batida)IndividualesIgnacio Buse
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Así fue el momento en que Ignacio Buse ganó su primer título ATP en Hamburgo

¿Qué se le viene a Ignacio Buse?

Tras su título en el ATP 500 de Hamburgo, a Ignacio Buse se le vendrá la participación en Roland Garros. En la primera ronda del segundo Grand Slam del año, enfrentará al ruso Andrey Rublev, actual número 13 del mundo.

El duelo entre Ignacio Buse y Andrey Rublev, así como todos los partidos de Roland Garros, se podrán ver en vivo y en exclusiva por la plataforma Disney+ Premium.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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