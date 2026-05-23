Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo. Venció en la final al estadounidense Tommy Paul por 7-6 (6), 4-6 y 6-3 en un partido que duró poco más de 3 horas. De esta manera, ganó el primer título de su carrera. Además, Perú vuelve a tener un campeón en el circuito ATP tras 18 años.
El tenis peruano vuelve a estar en los primeros planos. Ignacio Buse ya venía haciendo ruido con notables presentaciones, como pasó en el ATP 250 de Gstaad 2025 y en el ATP 500 de Río de Janeiro este año. Esta vez, en su primera final, pudo vencer a un ex Top 10 como Tommy Paul.
¡ARRIBA PERÚ! 🏆🇵🇪— Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026
Ignacio Buse defeats Paul 7-6 4-6 6-3 to become the second Peruvian to win an ATP title on European clay in the Open Era after Pablo Arraya in Bordeaux 1983!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/cSnTrrTydw
Al nombre de Buse hay que sumar también a Gonzalo Bueno, quien está en plena etapa de crecimiento. Si bien estuvo cerca de lograr su primera entrada al cuadro principal de un Grand Slam, en Roland Garros (perdió ante Toby Samuel en la última ronda hace algunos días), le llegará su oportunidad si sigue por el mismo camino.
Así, Perú tiene dos singlistas como mucho futuro. En el caso de Ignacio Buse, se suma a un gran listado de jugadores peruanos, campeones ATP. Son los casos de Pablo Arraya, Jaime Yzaga, Carlos Di Laura y Luis Horna, quienes ganaron títulos ATP en distintas modalidades, es decir tanto en singles como en dobles.
Todos los títulos de los tenistas peruanos en la era abierta
|AÑO
|TORNEO (SUPERFICIE)
|MODALIDAD
|CAMPEÓN / PAREJA
|1983
|Burdeos (Tierra batida)
|Individuales
|Pablo Arraya
|1983
|Palermo (Tierra batida)
|Dobles
|Pablo Arraya & José Luis Clerc (ARG)
|1987
|São Paulo (Tierra batida)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1987
|Schenectady (Dura)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1987
|Madrid (Tierra batida)
|Dobles
|Carlos di Laura & Javier Sánchez (ESP)
|1988
|Itaparica (Tierra batida)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1988
|Palermo (Tierra batida)
|Dobles
|Carlos di Laura & Marcelo Filippini (URU)
|1989
|Burdeos (Tierra batida)
|Dobles
|Carlos di Laura & Tomás Carbonell (ESP)
|1991
|Charlotte (Tierra batida)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1992
|Auckland (Dura)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1992
|Tampa (Dura)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1993
|Sídney Indoor (Dura)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1993
|Tampa (Dura)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|2005
|Amersfoort (Tierra batida)
|Dobles
|Luis Horna & Martín García (ARG)
|2006
|Acapulco (Tierra batida)
|Individuales
|Luis Horna
|2006
|Palermo (Tierra batida)
|Dobles
|Luis Horna & Martín García (ARG)
|2007
|Viña del Mar (Tierra batida)
|Individuales
|Luis Horna
|2007
|Kitzbühel (Tierra batida)
|Dobles
|Luis Horna & Potito Starace (ITA)
|2008
|Auckland (Dura)
|Dobles
|Luis Horna & Juan Mónaco (ARG)
|2008
|Buenos Aires (Tierra batida)
|Dobles
|Luis Horna & Agustín Calleri (ARG)
|2008
|Roland Garros (Tierra batida)
|Dobles
|Luis Horna & Pablo Cuevas (URU)
|2026
|Hamburgo (Tierra batida)
|Individuales
|Ignacio Buse
¿Qué se le viene a Ignacio Buse?
Tras su título en el ATP 500 de Hamburgo, a Ignacio Buse se le vendrá la participación en Roland Garros. En la primera ronda del segundo Grand Slam del año, enfrentará al ruso Andrey Rublev, actual número 13 del mundo.
El duelo entre Ignacio Buse y Andrey Rublev, así como todos los partidos de Roland Garros, se podrán ver en vivo y en exclusiva por la plataforma Disney+ Premium.