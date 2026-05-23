La historia detrás del campeón: quién es Ignacio Buse y cómo llegó a conquistar Hamburgo

Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo. Un repaso por su joven carrera, sus inicios, sus partidos importantes y la importancia de su familia.

Ignacio Buse es uno de los tenistas peruanos con mayor proyección en la actualidad. El nuevo orgullo de la familia Buse, que ya cuenta con una larga y rica historia en este deporte. En el circuito ATP ya está dando pasos agigantados con su primer título ATP, conquistado en Hamburgo.

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Para conquistar este ATP 500, el primer título de estas características para el tenis peruano, el camino del ‘Colo’, como es conocido, ha sido largo. Por lo pronto, en Hamburgo dio muestra de su enorme talento y potencial, venciendo a los nombres más importantes del tenis mundial: Flavio Cobolli, Jakub Mensik, Ugo Humbert y Tommy Paul.

Este 2026 es el primer año de Ignacio Buse como tenista profesional jugando torneos ATP, dejando de lado el circuito de Challengers. Por eso, sus buenos resultados le permiten subir posiciones importante en el ranking ATP. Ya superó lo hecho por Luis Horna, cuyo mejor puesto fue el 33. ‘Nacho’ ya está en el número 31 y puede seguir subiendo.

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From qualifying to champion 🔥



🇵🇪 Ignacio Buse claims the tournament title in an incredible three-set battle 🏆#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/dsHeZUxksT — Bitpanda Hamburg Open (@hamburgopenatp) May 23, 2026

El ascenso meteórico de Ignacio Buse

Ignacio Buse nació en Lima el 25 de marzo de 2004. Comenzó a destacar desde muy joven: a los tres años ya empuñaba una raqueta y progresó rápidamente en las categorías juveniles, llegando a disputar finales importantes como Roland Garros o semifinales en el US Open junior. Su formación incluye el circuito juvenil, donde pudo llegar hasta el top 10 del ranking ITF.

En el circuito profesional, ha ido escalando con velocidad: ganó su primer título Challenger en 2025, en Heilbronn, Alemania, y alcanzó semifinales en torneos ATP como el ATP 250 de Gstaad 2025, donde logró su primera victoria sobre un top‑60 (Laslo Djere) y el ATP 500 de Río de Janeiro en 2026 (superó, entre otros, a Joao Fonseca y Matteo Berrettini).

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En este 2026, ya puede darse el gusto de escribir su nombre entre los ganadores de torneos ATP 500. Hamburgo es su primer título ATP y hace historia para Perú siendo el primero en toda la historia de este país en esta clase de torneos.

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Herencia y personalidad fuera de la cancha

Buse es nieto del extenista Enrique Buse y sobrino del reconocido chef Gastón Acurio. Así, fusiona herencia deportiva y un entorno de alto perfil cultural en su carrera.

Enrique Buse, abuelo de Ignacio Buse (Diario El Comercio).

Por eso, lleva con orgullo el apellido de su abuelo, una leyenda del tenis nacional, y suele hablar con emoción del honor que representa jugar en la cancha que lleva su nombre. En tanto, también representa al Perú a nivel mundial con todo lo que eso significa.

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Tuvo la oportunidad de formar parte de equipos juveniles que representaron a nuestro país en mundiales sub‑12, sub‑14 y sub‑16. Además, jugó tenis infantil y fútbol, pero se inclinó por la raqueta desde primaria.

Sin duda alguna, su familia ha sido clave en su desarrollo: su padre fue su primer entrenador y lo sigue apoyando desde atrás mientras él entrena en Barcelona, gracias a un convenio con una academia europea.

Datos claves

ATP 500 de Hamburgo: Ignacio Buse logró el primer título histórico para Perú.

Ignacio Buse logró el primer título histórico para Perú. Puesto 31 del ranking ATP: En 2026 superó la marca nacional de Luis Horna.

En 2026 superó la marca nacional de Luis Horna. Familia reconocida: Es nieto del extenista Enrique Buse y sobrino del chef Gastón Acurio.