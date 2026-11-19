Se define quién acompañará a Álex Valera en el ataque. Universitario debe ganar para tener alguna chance de quedarse con el Torneo Clausura.

Gianluca Lapadula será la gran baja de Universitario para el partido ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Por estas horas, Fabián Bustos piensa seriamente en su reemplazante y, en la práctica de este jueves, probó con José ‘Tunche’ Rivera.

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Universitario se juega un partido crucial ante Sport Huancayo. Una victoria le daría una chance de ganar el Torneo Clausura (dependerá del resultado de Sporting Cristal ante Cienciano), pero un empate o una derrota lo hará pensar en las semifinales de los Playoffs por el título nacional. Para ello, Bustos piensa las variantes en la alineación titular.

José Rivera podría volver a la titularidad en Universitario (LFPP).

La gran incógnita que tiene el entrenador de la ‘U’ por estas horas es el reemplazante de Gianluca Lapadula. Cabe recordar que se lesionó jugando con la Selección Peruana ante Bolivia. Según el parte médico oficial, padece una distensión muscular en el muslo posterior izquierdo, por lo que no estará a disposición ante Sport Huancayo.

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A raíz de esto, en el entrenamiento de este jueves en Campo Mar, según informó el periodista Gustavo Peralta en Hablemos de MAX (L1MAX), Bustos probó con el ‘Tunche’ Rivera como acompañante de Álex Valera en el ataque de Universitario de Deportes.

🎙️ @Gustavo_p4: "Fabián Bustos probó al Tunche Rivera junto a Alex Valera en el ataque de Universitario"



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La inclusión del ‘Tunche’ es toda una novedad, teniendo en cuenta las variantes que puede tener en el ataque, acompañando a Álex Valera. Edison Flores o Bryan Reyna podían ser opciones, al igual que Lisandro Alzugaray, aunque éste último se recupera de una lesión y no estaría a disposición. Por eso, Rivera contaría con la confianza del entrenador para ser titular ante Huancayo, de no mediar algún cambio.

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¿Cuándo fue la última vez que José ‘Tunche’ Rivera fue titular en Universitario?

La última vez que el ‘Tunche’ Rivera jugó como titular en Universitario de Deportes fue el 2 de agosto de este año, por la tercera fecha de este Torneo Clausura 2026. Jugó en el ataque acompañando a Álex Valera en la derrota 2-0 ante Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega.

José ‘Tunche’ Rivera, en el partido ante Cienciano (LFPP).

En los dos partidos anteriores del Clausura, Rivera también había sido titular con Valera en el ataque: fueron en las victorias 2-1 ante ADT y mismo resultado ante Cusco FC. No obstante, luego de la derrota ante Cienciano, perdió el puesto con Gianluca Lapadula.

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Además, el atacante de 29 años perdió mucho terreno en la consideración, a tal punto de quedarse fuera de la lista de convocados en varios partidos. De hecho, desde ese encuentro ante el ‘Papá’ hasta ahora, solo jugó 57 minutos en los cinco partidos que ingresó desde el banco de suplentes.

A su vez, el último gol que marcó el ‘Tunche’ Rivera con la ‘U’ fue el 22 de abril de este año, es decir por la fecha 10 del Torneo Apertura. Le marcó a Deportivo Garcilaso en la goleada 4-1 en el Monumental. Ese es el único tanto que tiene en esta temporada.

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Fabián Bustos busca reemplazo para Horacio Calcaterra

En tanto, en otros de los cambios obligados que tendrá que hacer Bustos, está el de volante ancla, ya que Horacio Calcaterra sufrió un golpe y tampoco será arriesgado ante Sport Huancayo. Según distintas informaciones, entre Jordan Guivin y Juan Manuel Requena se encuentra su reemplazante.

Queda en claro que el entrenador de la ‘U’ todavía debe resolver varias cuestiones para la alineación titular que pondrá en el IPD Huancayo por la última jornada de

DATOS CLAVE

Gianluca Lapadula: baja ante Sport Huancayo por distensión muscular sufrida con la Selección Peruana.

baja ante Sport Huancayo por distensión muscular sufrida con la Selección Peruana. José ‘Tunche’ Rivera: perfila como reemplazo titular; no iniciaba desde el 2 de agosto.

perfila como reemplazo titular; no iniciaba desde el 2 de agosto. Horacio Calcaterra: es baja por golpe y sería reemplazado por Guivin o Requena.