Fabián Bustos confirmó abiertamente si prefiere la semifinal de Liga 1 o la final directa contra Alianza Lima

El entrenador de Universitario después del partido ante CD Moquegua. En conferencia de prensa, reflexionó sobre lo que le vendrá a los cremas.

Universitario de Deportes masticó una amarga noche tras igualar 2-2 frente a CD Moquegua. El tropiezo en la penúltima jornada dejó un sabor amargo en el Estadio Monumental. Sin embargo, la atención se trasladó a la conferencia de prensa de Fabián Bustos.

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Fabián Bustos reflexionó sobre el empate

El estratega argentino no escondió su malestar por el rendimiento mostrado ante su hinchada. “No fue una noche buena. Superamos al rival y ellos vinieron a hacer su trabajo. Nos faltó las situaciones que antes lo hacíamos normal”, manifestó el DT tras el amargo resultado.

Fabián Bustos en su primera etapa con Universitario. (Foto: X).

Asimismo, el entrenador reconoció la fragilidad defensiva que le costó dos puntos claves a los cremas. “Estamos en un momento que nos convierten muy fácil. Son errores que tenemos que corregir, aunque el equipo está fuerte”, remarcó ante los medios.

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La postura sobre las semifinales y la final directa

En relación con el camino hacia el título, Bustos disipó las dudas sobre la preferencia entre ir a semifinales o clasificar directo a la final contra Alianza Lima. El hincha crema exige el pase directo, pero el técnico dejó clara su postura.

“La gente no quiere semifinal, sino final directa y ganar el Clausura. Tenemos una chance y si no se gana, vamos a dar pelea en la ‘semi’ para jugar la final”, explicó de forma directa sobre la ansiedad de la tribuna.

El director técnico de la ‘U’ enfatizó que la meta suprema del club trasciende el formato de clasificación. “Lo único importante es ser campeón nacional”, sentenció Bustos, haciendo referencia al ansiado tetracampeonato.

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La fortaleza de Universitario en la adversidad

A pesar de ceder terreno en la tabla, el estratega confía ciegamente en la capacidad de respuesta de sus dirigidos. Bustos apeló a la mística del club merengue para encarar el cierre del campeonato.

“Así es la ‘U’. Salir de la adversidad. Estamos vivos y aún tenemos chances de ganar el Clausura”, declaró con optimismo de cara a la última fecha.

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Finalmente, el entrenador valoró la jerarquía de su vestuario para afrontar la presión de los playoffs. “El grupo tiene un montón de líderes positivos. Hoy no estuvimos a la altura, pero en las semifinales estamos para competir a cualquiera”, concluyó.

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