Nahuel Luján, figura de Sport Huancayo, habló al detalle de un par de jugadores de la 'U' pensando en la semifinal de ida de la Liga 1. Los destacó y a la vez les dejó un recado.

A días de la primera semifinal de la Liga 1 a disputarse entre Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes, desde el equipo local dieron detalles de cómo se vienen preparando para afrontar los próximos noventa minutos de la mejor manera. Eso sí, no dejaron escapar la oportunidad para destacar el poderío de los merengues y hablaron de dos protagonistas en especial.

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En esta ocasión fue Nahuel Luján, una de las grandes figuras de Sport Huancayo, quien conversó con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ para explicar el momento histórico del equipo en esta etapa del campeonato. Asimismo, resaltó la presencia de jugadores como Álex Valera y Gianluca Lapadula, quienes por cierto deberán aguantar la categoría de los defensas rivales.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

“Lapadula y Valera son dos animales, son jugadores de selección y uno disfruta enfrentarse a ese tipo de jugadores. Creo que todos lo vamos a disfrutar y se tendrán que aguantar las patadas de mi equipo, mi defensa tiene un nivel muy alto“; reveló Nahuel Luján respecto a la calidad de los delanteros de Universitario de Deportes y con cual claramente no la tendrán tan sencilla en la altura.

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El recuerdo de Nahuel Luján sobre el 4-1 de Sport Huancayo ante Universitario

Sport Huancayo se quedó con el Torneo Clausura 2026 luego de golear por 4-1 a Universitario de Deportes el pasado domingo 22 de noviembre. Frente a dicho antecedente, el propio Nahuel Luján confesó la importancia de dicho logro para su carrera deportiva y explicó un poco cómo se dio el trámite del juego, el mismo que espera repetir en la semifinal de ida en el Estadio IPD Huancayo.

“Nunca había sido campeón en primera división y ahora me toca serlo en Sport Huancayo junto a mis compañeros. Voy a disfrutar con mucha responsabilidad esta semifinal. Va a ser algo lindo. Se nos hizo muy largo el partido pasado. Nosotros bajamos un poco la intensidad. No sé si ellos bajaron la marcha. Nosotros estábamos muy contentos dentro del campo“; expresó.

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Día, hora y canal de la semifinal de ida entre Sport Huancayo vs. Universitario

En el marco de la semifinal de ida de la Liga 1, Sport Huancayo recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio IPD Huancayo el próximo domingo 29 de noviembre desde las 15:00 horas. El encuentro será transmitido oficialmente por las señales de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú disfrutarás de todas las incidencias de los noventa minutos de juego.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Nahuel Luján destacó a Gianluca Lapadula y Álex Valera previo a la semifinal.

destacó a Gianluca Lapadula y Álex Valera previo a la semifinal. Sport Huancayo y Universitario juegan el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas.

juegan el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas. L1 MAX y L1 Play transmitirán el duelo desde el Estadio IPD Huancayo.