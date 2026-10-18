La advertencia de Álex Valera a los rivales que pelean por el título del Torneo Clausura 2026

Tras anotar un golazo ante Alianza Atlético en Trujillo, la figura de Álex Valera fue clave para entender la postura de Universitario en la pelea por el título.

Luego de la victoria de Universitario de Deportes frente a Alianza Atlético, las palabras de los protagonistas están siendo muy interesantes para comprender el momento que atraviesan en este Torneo Clausura 2026. En esta ocasión fue Álex Valera quien declaró tras el pitazo final y evidenció cuál es la sensación en la interna del equipo frente a la disputa con los rivales rumbo al título.

Publicidad

𝗗𝗲𝗺𝗮𝘀𝗶𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱, 𝗴𝗼𝗹𝗲𝗮𝗱𝗼𝗿 🔥😮‍💨



Y llegaron los 90 de Alex Valera💛.#ConLaUsiempre pic.twitter.com/pArgNcmdea — Universitario (@Universitario) October 18, 2026

Además de ser uno de los jugadores más destacados del partido de esta tarde en la ciudad de Trujillo, Álex Valera entendió a la perfección que todavía no han ganado nada y que deberán seguir trabajando para escalar hacia lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. Asimismo, aseguró que el triunfo por 4-1 de visita llena de mucha confianza a la idea que mantienen.

“Este partido era importante porque teníamos que levantar. Sabíamos que podíamos levantarlo y creo que este partido ha sido algo bueno para nosotros, en lo anímico y en lo emocional. Así que estamos felices y contentos, pero todavía han quedado muchos partidos más y tenemos que ganarlos todos. Ahora queda pensar en lo que viene, el partido del sábado y hay que sacarlo adelante”; reveló Álex Valera en charla con L1 MAX sobre la importancia del duelo de hoy.

Publicidad

En cuanto a la paridad con rivales directos y al sentimiento que le genera seguir incrementado su historia de goles con la camiseta de Universitario de Deportes, manifestó: “Sí, creo que esta lucha está muy apretada. Hay equipos importantes que están adelante nosotros, pero nosotros todavía tenemos que pensar partido tras partido, todavía queda mucho. Estoy feliz porque estoy cumpliendo el sueño que quiero y espero seguir anotando más goles para el equipo“.

🎙️Alex Valera: "Estoy feliz y contento, pero quedan muchos partidos más y tenemos que ganarlos todos".



"Esta lucha por el torneo está muy apretada".#AlianzaAtlético 1-4 #Universitario



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T#Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX pic.twitter.com/SFeSBQ5p0R — L1MAX (@L1MAX_) October 18, 2026

Así quedó Universitario en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Tras vencer 4-1 a Alianza Atlético el día de hoy en el Estadio Mansiche de Trujillo, ahora Universitario de Deportes se acomoda mucho mejor en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. Los cremas sumaron 24 puntos en 12 fechas disputadas hasta el momento y se pusieron a tan solo 1 unidad de los líderes que son Sporting Cristal y Sport Huancayo. Con mayor diferencia de goles para los rimenses, todo está ajustado y a eso apuntaba Álex Valera.

Publicidad

DATOS CLAVES