¡Alineaciones confirmadas! Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Universitario visita a Alianza Atlético en Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Sigue todas las incidencias de este prometedor encuentro.

Universitario de Deportes y Alianza Atlético miden fuerzas el día de hoy en el Estadio Mansiche ubicado en la ciudad de Trujillo. Por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, merengues y norteños disputan uno de los encuentros más resonantes del fin de semana ya que ambos necesitan la victoria a como de lugar para seguir prendidos en la parte más alta de la tabla de posiciones.

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Alineaciones titulares de Universitario vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

Universitario | Diego Romero; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, César Inga; Gianluca Lapadula, Álex Valera. DT: Fabián Bustos.

Alianza Atlético | Daniel Prieto; Stefano Fernández, Román Suárez, José Luján, Anthony Gordillo; Germán Díaz, Hernán Lupu, Elian Muñoz, Jorge del Castillo, Cristian Penilla y José Ingratti. DT: Federico Urciuoli.

Minuto a minuto de Universitario vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

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Todos los detalles de Universitario vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

Horarios de Universitario vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

Canales de Universitario vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32