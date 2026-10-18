¡Alineaciones confirmadas! Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Universitario de Deportes y Alianza Atlético miden fuerzas el día de hoy en el Estadio Mansiche ubicado en la ciudad de Trujillo. Por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, merengues y norteños disputan uno de los encuentros más resonantes del fin de semana ya que ambos necesitan la victoria a como de lugar para seguir prendidos en la parte más alta de la tabla de posiciones.
Alineaciones titulares de Universitario vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026
Universitario | Diego Romero; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, César Inga; Gianluca Lapadula, Álex Valera. DT: Fabián Bustos.
Alianza Atlético | Daniel Prieto; Stefano Fernández, Román Suárez, José Luján, Anthony Gordillo; Germán Díaz, Hernán Lupu, Elian Muñoz, Jorge del Castillo, Cristian Penilla y José Ingratti. DT: Federico Urciuoli.
Minuto a minuto de Universitario vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026
Todos los detalles de Universitario vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026
Horarios de Universitario vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026
- 13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 22:30 | España
Canales de Universitario vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32