El blooper de José Rivera que provocó el enojo de los hinchas de Universitario: “Rescisión de contrato”

Pese a la gran victoria de la 'U' en Trujillo, una acción al final del partido llamó la atención de todos. José Rivera pudo anotar, pero increíblemente falló y los hinchas le dejaron varios mensajes.

Universitario de Deportes consiguió una muy valiosa victoria en su visita a la ciudad de Trujillo para enfrentar a Alianza Atlético. Fue un 4-1 contundente y que dejó en evidencia que los merengues están más firmes que nunca rumbo al título. Ahora, no por ello los hinchas se hicieron de la vista gorda para criticar de manera muy efusiva el tremendo blooper cometido por José Rivera.

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El ‘Tunche’ fue uno de los cambios en el segundo tiempo y cuando el encuentro ya estaba 4-1 a favor de Universitario de Deportes, exactamente a los 84′, tuvo en sus pies la posibilidad de anotar y falló de forma increíble. Estando solo y frente al arco rival tras una habilitación de Héctor Fértoli, el atacante no controlo bien el balón y se fue del campo dejando perplejos a los aficionados merengues.

“Operación de cambio de sexo forzado y rescisión de contrato para para el Tunche Rivera”, “El Tunche Rivera está pagando tierra para darnos el gol del Tetra. No puedo creer el gol que se ha comido” y “Por cosas como esta, el Tunche Rivera terminará su carrera en provincia. No puede ser tan atolondrado”; son algunas de las reaccionesde los hinchas de la ‘U’ en contra del atacante.

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Las declaraciones de José Rivera en la previa del Alianza Atlético vs. Universitario

Horas antes del encuentro entre Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, el mismo José Rivera manifestó ante la prensa local que aprovechará al máximo las oportunidades que Fabián Bustos esté dispuesto a darle en el equipo. Ya sea como titular o ingresando, hará lo posible por sumar en el grupo, así queda clarísimo que la acción en el Estadio Mansiche de Trujillo fue simplemente un blooper del que tendrá que levantarse.

“El compromiso con el equipo siempre estuvo, me están dando más oportunidades y eso para mí es muy bueno porque quiero apoyar a mis compañeros. Todos saben las ganas que yo le pongo, así me pongan 2 o 5 minutos siempre voy a dar lo mejor de mí”; declaró el ‘Tunche’ Rivera y con lo cual el hincha merengue debe tener la seguridad de que podrá reponerse.

“Todos los técnicos tienen su método de trabajar, nos queda esperar nuestro momento. Hasta ahora la estoy soñando (casi gol ante Melgar)”



José ‘Tunche’ Rivera, jugador de Universitario



🎙️ @PaolovelaR pic.twitter.com/Z6kV53xfZr — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) October 17, 2026

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