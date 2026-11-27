Según informó el periodista César Luis Merlo, Universitario y Alianza Atlético llegaron a un acuerdo. El futbolista firmará un contrato a largo plazo con la 'U'.

Universitario de Deportes da un golpe de mercado importante. Es que, poco antes de su primer partido de semifinales de Playoffs ante Sport Huancayo, llegó a un acuerdo por el fichaje del mediocampista Hernán Lupu, una de las figuras que tuvo Alianza Atlético de Sullana en esta temporada 2026.

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Según informó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X y en Tribuna.com, Universitario y Alianza Atlético llegaron a un acuerdo para la compra de la ficha de Hernán Lupu. Las cifras del fichaje no han sido dadas a conocer.

El volante, de 22 años (cumplirá 23 en enero de 2027), firmará un contrato a largo plazo con la institución ‘crema’. Lo más importante es que refuerza una posición en donde la ‘U’ ha tenido pocas garantías en cancha. Además, esto podría dar de baja el interés que se tuvo por Rodrigo Ureña (Millonarios de Colombia), tal como se conoció en las últimas horas.

Con la llegada de Lupu, Universitario se sigue reforzando de cara a la temporada 2027. Todavía no dio a conocer sus fichajes de manera oficial, pero según distintas fuentes, ha cerrado acuerdos por los siguientes futbolistas: Carlos Gruezo, Mathías Llontop y José Carabalí.

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Las estadísticas de Hernán Lupu con Alianza Atlético en 2026

Lupu se ha destacado en un buen equipo de Alianza Atlético de Sullana, que jugó Liga 1, Copa de la Liga y también la Copa Sudamericana 2026. Se convirtió en una de las fijas en la alineación titular dispuesta por el profesor Federico Urciuoli.

Contando todas las competencias oficiales, el volante disputó un total de 47 partidos (3.307 minutos en total) donde marcó cinco goles y dio cuatro asistencias. Por lo cual, además de ser un jugador de primer pase, destaca por su llegada al área.