La última decisión de Fabián Bustos con Bryan Reyna para recibir a Juan Pablo II

De cara al duelo de local ante Juan Pablo II, hay sorpresas en la convocatoria de Universitario con la inclusión de Bryan Reyna por decisión de Fabián Bustos.

Universitario de Deportes quiere seguir en crecimiento ahora que regresó Fabián Bustos y tienen por delante un nuevo partido en casa. Los cremas recibirán a Juan Pablo II en el Estadio Monumental y acaba de darse una situación con respecto a la novela de Bryan Reyna. La gran novedad del día tiene que ver con la inclusión del extremo en la lista oficial de convocados.

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Fuente: Universitario.

Si bien en el partido anterior ante Alianza Atlético disputado en la ciudad de Trujillo no fue parte de la delegación y por ende muchos pensaron que sus oportunidades seguirían siendo escasas, ahora la decisión de Fabián Bustos sorprendió y Bryan Reyna será parte de los jugadores de Universitario de Deportes que podrán competir frente a Juan Pablo II.

“Finalmente, Matías Di Benedetto volverá a ser baja en el cuadro crema. Son 20 los futbolistas convocados, entre los que destaca la presencia de Bryan Reyna. Fuera de lista: Jordan Guivin, Jorge Gutiérrez, Adrián Quiroz y Matías Di Benedetto”; fue la más revelación que compartió el periodista Gustavo Peralta a través de ‘X’ y con lo cual muchos hinchas merengues quedarnos sorprendidos.

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🚨 Finalmente, Matías Di Benedetto volverá a ser baja en el cuadro crema. Si bien el defensor recibió el alta durante la semana y hasta ayer entrenó con total normalidad, hoy sintió molestias y el comando técnico decidió no utilizarlo… pic.twitter.com/X1wibKX8JL — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) October 23, 2026

Los números de Bryan Reyna con Universitario en esta temporada 2026

Bryan Reyna llegó a Universitario de Deportes como uno de los fichajes más importantes del medio local ya que regresaba al fútbol peruano luego de su paso por Belgrano de Córdoba, club en donde por cierto todavía tiene contrato. Con el pasar de los meses, ninguno de los entrenadores que pasaron por Ate lo tuvieron muy en cuenta y pasó a ser un recambio inhabitual.

Es por ello que el ‘Picante‘ tan solo ha disputado un total de 10 partidos con camiseta de la ‘U’ en lo que va de la temporada 2026. Sin goles ni asistencias registradas hasta el momento, el atacante suma 238 minutos de competencia en cancha. Veremos si es que con el arribo de Fabián Bustos la historia cambia y ante Juan Pablo II vuelve a jugar oficialmente.

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Lista de convocados de Universitario para recibir a Juan Pablo II College

Arqueros | Diego Romero y Miguel Vargas.

Defensas | Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara, Aldo Corzo, César Inga y Andy Polo.

Volantes | Jorge Murrugarra, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Piero Quispe y Héctor Fértoli.

Delanteros | Álex Valera, Gianluca Lapadula, Lisandro Alzugaray, Edison Flores, José Rivera y Bryan Reyna.

DATOS CLAVES