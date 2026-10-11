Hinchas de Universitario critican a jugador titular tras el empate ante Melgar: “Ya está para el retiro”

El rendimiento de Universitario no fue bueno, pero gran parte de las críticas fueron para un jugador. Volvió a la titularidad, ya que no lo hacía desde abril de este año.

Universitario de Deportes pudo rescatar un empate ante FBC Melgar en el Monumental U Marathon. El 2-2 pudo calmar el ambiente en el conjunto ‘crema’, aunque no le pudo escapar a las críticas. Entre los futbolistas que fueron cuestionados por la afición aparece el nombre de Horacio Calcaterra.

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Fabián Bustos sorprendió con la inclusión de Horacio Calcaterra como titular ante FBC Melgar. El volante argentino nacionalizado peruano volvió a jugar un partido desde el arranque, algo que no hacía desde el 26 de abril, es decir, en el Torneo Apertura. Ese día, Universitario perdió 2-1 ante Alianza Atlético de Sullana con Jorge ‘Coco’ Araujo como entrenador.

De acuerdo al portal especializado Sofascore, el volante de 37 años tuvo un partido de 7 puntos de valoración. Esto se debe a sus buenas estadísticas en pases, ya que tuvo 39 de 44 pases precisos, la gran mayoría en campo rival (27 de 31), además de 2 pases claves y la asistencia al primer gol de Álex Valera.

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Sin embargo, pese a ello, los hinchas de Universitario no quedaron nada conformes con su desempeño. De hecho, pidieron su cambio durante casi todo el segundo tiempo y recién salió del partido sobre el final. Aún así, las críticas no se hicieron esperar tras lo sucedido en el Monumental.

Las críticas a Horacio Calcaterra por su partido ante Melgar

Los cuestionamientos para Horacio Calcaterra por parte de los hinchas de Universitario apuntan contra su poca trascendencia en el juego. Es cierto que aporta mucho pase, pero eso no conforma para nada a la afición ‘crema’.

Muchos hinchas usaron la red social X para criticar en demasía a Calcaterra pidiendo que tenga menos minutos en campo o incluso que se retire. “Ha sido uno menos desde que inició el partido“, “no está para jugar en la U y menos para más de 30 minutos“, “ex jugador“, “ya está para el retiro“, “Bustos no puede dejar a Calcaterra los 90 minutos en la cancha” han sido algunos comentarios al respecto.

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En líneas generales, hubo críticas para casi todos los titulares de Universitario pese al empate 2-2, pero la posición del mediocampo es la que más preocupa a los hinchas. Calcaterra fue el más criticado, ya que fue tendencia en X, pero también lo fue Jairo Concha y Jorge Murrugarra.

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¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Fabián Bustos tendrá toda una semana para seguir trabajando. Sin embargo, la prueba volverá a ser exigente, ya que el próximo partido de Universitario será ante uno de los equipos que está peleando arriba en el Torneo Clausura 2026, Alianza Atlético de Sullana.

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El partido ante los ‘Churres’ se jugará en el Estadio Mansiche de Trujillo el próximo domingo 18 de octubre desde las 15:30 horas. El duelo se podrá ver en vivo por L1MAX y L1 Play.

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