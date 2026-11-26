Fabián Bustos eligió al volante ancla de Universitario para enfrentar a Sport Huancayo en condición de visita, mientras que Horacio Calcaterra apunta a ser titular en el encuentro de vuelta en Lima.

Universitario de Deportes se prepara una verdadera final anticipada ante Sport Huancayo en condición de visita. Con la terrible experiencia suscitada el fin de semana en el Estadio IPD Huancayo, ahora los merengues deberán estar más alertas que nunca y jugar con lo mejor de su plantilla. Lamentablemente para ellos, todo parece indicar que seguirán sin contar con Horacio Calcaterra.

Publicidad

Horacio Calcaterra no entrena con normalidad debido al fuerte golpe que sufrió en el tobillo derecho durante el último partido.

➡️El volante viene siendo evaluado para determinar su evolución, pero, por ahora, parece complicado que pueda llegar al encuentro ante Sport Huancayo.… pic.twitter.com/B7SeiG6QDO — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 18, 2026

Horacio Calcaterra, quien no juega desde el empate 2-2 ante CD Moquegua en el Estadio Monumental y en donde el volante se golpeó el tobillo, no vendría trabajando con total regularidad durante los últimos entrenamientos y por ello es que no sería arriesgado en este fin de semana. Eso sí, desde ya se ha podido conocer quién será el reemplazo de emergencia en la volante merengue.

“El comando técnico de la ‘U’ sabe bien que no puede cometer esos mismos errores. Yo creo que tiene muy estudiado a Sport Huancayo y más como Huancayo tiene muy estudiada a la ‘U’. Calcaterra no creo que llegue. No creo que llegue“; fue la primera revelación del periodista Gustavo Peralta sobre las novedades en la interna merengue con miras a la semifinal de ida de la Liga 1.

Publicidad

Ahora, si bien se supo que Horacio Calcaterra podría viajar en compañía del plantel, la posición de volante central tendría nombre y apellido. “Calcaterra, por más ganas que tiene y movimientos que está haciendo en los trabajos, creo que más se apunta al segundo partido. Eso no quita que tal vez viaje. Para arrancar, no. El volante central va a ser Jorge Murrugarra“.

🗣️ @Gustavo_p4: "Calcaterra no creo que llegue, se apunta más al segundo partido, el volante central será Murrugarra"



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T#L1RADIO pic.twitter.com/ai23uPGHmE — L1MAX (@L1MAX_) November 26, 2026

La clave de Universitario para sacar un buen resultado en Huancayo

Con el último antecedente de la derrota por 4-1 ante Sport Huancayo en la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, ahora Universitario de Deportes tendrá que cambiar el chip y corregir los errores cometidos a como de lugar. Una de las claves del encuentro será el mediocampo, ese mismo que los locales supieron poblar de gran manera la semana pasada y en donde sacaron diferencia.

Publicidad

Con la titularidad de Jorge Murrugarra, todavía resta esperar cómo Fabián Bustos alineará el medio sector. Jugadores como Jairo Concha, Héctor Fértoli, Edison Flores y hasta el mismo Lisandro Alzugaray pintan como alternativas, así que veremos qué capacidad tienen para imponerse en una ciudad de altura tan complicada y en donde el recuerdo más cercano es totalmente negativo.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Horacio Calcaterra apunta al partido de vuelta tras golpearse el tobillo ante CD Moquegua.

apunta al partido de vuelta tras golpearse el tobillo ante CD Moquegua. Jorge Murrugarra será el volante central titular de Universitario en la semifinal de ida.

será el volante central titular de Universitario en la semifinal de ida. Universitario de Deportes visita a Sport Huancayo tras caer 4-1 en la fecha 17.