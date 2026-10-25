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Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras Universitario 3-0 Deportivo Wanka

Veamos cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 al término de la fecha 2 con el el triunfo de Universitario ante Deportivo Wanka.

Universitario vs. Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
© Universitario Vóley.Universitario vs. Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Terminó la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 con el partido de esta noche entre Universitario de Deportes vs. Deportivo Wanka. Si bien en la previa el análisis deportivo indicaba que las merengues tenían el gran favoritismo para quedarse con la victoria, finalmente fue así y la consiguieron por 3-0. En la siguiente nota veremos cómo se movió la tabla de posiciones.

Con parciales de 25-16, 25-14 y 25-18, Universitario de Deportes evidenció que atraviesa una etapa de mayor conocimiento en juego colectivo e individual, así que plasmaron en el campo de juego la idea que pretenden en este campeonato. En cuanto a Deportivo Wanka, no pudieron repetir el plato de la jornada inicial y deberán enfocarse en seguir mejorando para lo que se les viene.

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En otro de los partidos más importantes de la fecha 2 Liga Peruana de Vóley 2026/27, no podemos dejar de mencionar que Alianza Lima logró imponerse por 3-2 a Regatas Lima en un trámite plagado de diversas emociones. Además, San Martín venció 3-1 a Deportivo Soan y empieza a afianzarse como uno de los firmes candidatos para luchar por el título nacional en esta temporada.

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026/27

#EQUIPOPJGPSPUNTOS
1Universitario de Deportes 2206:06
2San Martin de Porres 2206:16
3Alianza Lima 2206:44
4Regatas Lima 2115:34
5Atenea 2113:03
6Olva Latino2113:33
7Deportivo Wanka 2113:33
8Circolo Sportivo Italiano2113:52
9Rebaza Acosta 2012:31
10Geminis2022:61
11Deportivo Soan2021:60
12Perú Sub-192020:60
  • Los 10 primeros clasificarán a la Fase 2 del campeonato.
  • El puesto 12 perderá la categoría al quedar último en la Fase 1.
  • El puesto 12 solo participará en la Fase 1 del torneo.

Resultados de la fecha 2 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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Sábado 24 de octubre

  • Olva Latino 3-0 Perú Sub-19 (25-14, 26-24 y 25-11)
  • Rebaza Acosta 3-2 Atlético Atenea (21-25, 25-17, 25-23, 22-25 y 15-13)
  • Alianza Lima 3-2 Regatas Lima (16-25, 25-22, 25-21, 18-25 y 15-8)

Domingo 25 de octubre

  • Universidad San Martín 3-1 Deportivo Soan (25-13, 23-25, 25-21 y 25-18)
  • Circolo Sportivo Italiano 3-2 Deportivo Géminis (25-23, 25-23, 22-25, 19-25 y 15-13)
  • Universitario de Deportes 3-0 Deportivo Wanka (25-16, 25-14 y 25-18)

DATOS CLAVES

  • Universitario de Deportes venció 3-0 a Deportivo Wanka en la Liga Peruana de Vóley.
  • Alianza Lima superó 3-2 a Regatas Lima por la segunda jornada del torneo.
  • Universidad San Martín derrotó 3-1 a Deportivo Soan el domingo 25 de octubre.
Renato Pérez
Renato Pérez
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