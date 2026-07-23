Aixa Vigil rompió su silenció y dio detalles sobre su polémico fichaje por Universitario: “Me han atacado”

La voleibolista se refirió a la derrota de Perú en la Copa Sudamericana y anunció que pronto hablará sobre su salida de San Martín.

Aixa Vigil estuvo presente en el Coliseo Eduardo Dibós para seguir de cerca el estreno de la Selección Peruana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026, donde cayó frente a Chile. Tras el compromiso, la voleibolista compartió su análisis sobre el resultado conseguido por el combinado nacional.

Publicidad

“Por malestar dentro, siempre creo que es importante estar apoyándolas. Es más difícil estar afuera sin poder ayudar, pero feliz y contenta porque sé que están dando todo en el campo”, señaló en conversación con las cámaras de TV Perú.

¿Qué dijo sobre su polémico fichaje por Universitario?

En otro momento, Aixa Vigil también mostró su entusiasmo por haber cerrado su fichaje con Universitario de Deportes, club al que defenderá en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

“Es un sueño. Toda mi familia es hincha de la ‘U’ y que se me haya dado es importante para mí y para mi familia. Feliz por este nuevo reto”, expresó la voleibolista en primera instancia.

Publicidad

Vigil también dejó en claro que vestir la camiseta del cuadro ‘crema’ era un sueño que anhelaba cumplir desde hace mucho tiempo. “Creo que bastante desde que empecé a jugar vóley. Justo cuando comencé a jugar profesional, la ‘U’ estaba en segunda división, así que superfeliz y feliz por esto”.

¿Saldrá a dar su versión de los hechos?

La voleibolista nacional prefirió no entrar en detalles sobre cómo se concretó su llegada a Universitario, aunque dejó un adelanto al respecto: “Habrá un momento donde podré salir y defenderme, porque solo me han atacado y yo no he dicho nada”.

Publicidad

Además, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la afición: “Así como están felices y emocionados por mí, yo también estoy. Es diferente ser hincha en el equipo donde juegas. He jugado en varios equipos, afuera y aquí, y superemocionada y entusiasmada por este reto nuevo”.

Por último, Vigil señaló que su familia también comparte la emoción por esta nueva etapa de su carrera. “Creo que mi mamá ya tuvo su momento, ahora mi papá está superfeliz. Mi hermano ha estado a mi oreja hace como tres años, desde que la ‘U’ subió, así que creo que están felices y contentos por lo que se viene. Y dale U”.

🎙️🏐 En una entrevista exclusiva para "Deporte express" de TVPerú, la voleibolista Aixa Vigil, exjugadora de Alianza Lima y actual integrante de Universitario, habló sobre su presente deportivo y dejó una frase que no pasó desapercibida: “Yo siempre he sido hincha de la U”.… pic.twitter.com/LYDTb7iQF8 — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) July 23, 2026

Publicidad

DATOS CLAVES

Aixa Vigil apoyó a Perú en la Copa Sudamericana de Vóley tras su lesión.

La deportista Aixa Vigil confirmó su fichaje por Universitario de Deportes para la Liga.

Su llegada al club Universitario cumplió un sueño familiar que anhelaba desde hace tiempo.