Desde el verano del 2016 que Manchester City ha sido revolucionado en todos los sentidos. Pep Guardiola asumió la dirección técnica de un equipo que ha roto todo tipo de marcas en la Premier League y que incluso ya derrumbó la barrera europea ganando la Champions League del año 2023. Restan apenas 9 meses para que el entrenador catalán termine su contrato en el Etihad, por lo que se avecinan tiempos de decisiones. En caso de qué el ex Barcelona no renueve su contrato, esto es lo que se viene por delante para la entidad inglesa.

Medios como Sport o The Mirror afirman que todo Manchester City quiere que Guardiola continúe al frente del primer equipo. Las dudas pasan por saber si Pep hará honor o no a viejas declaraciones donde hablaba de una carrera en el fútbol de élite que no iba a alargarse hasta los 60 o 70 años. Hablamos de un momento vital para el club inglés y donde se definen diversas cuestiones como por ejemplo el juicio por hasta 115 posibles violaciones del Fair Play Financiero de la Premier. Se afirma en dichos destinos que en caso de que el catalán diga adiós, ya existe un plan para la era posterior a su ciclo.

Lo primero es remarcar pasa por un total de hasta 355 millones de euros que serán utilizados para fichajes. No olvidemos que a lo largo de las últimos tres temporadas Manchester City ha terminado los mercados con un balance positivo en cuanto a la venta y compra de jugadores se refiere. Muchos la asocian a futuras sanciones por parte de la Premier, otros a un cambio de ciclo en el banco de suplentes y solo el tiempo dirá realmente de qué manera podrán atacar skyblues la ventana de pases cuando termine su trama en los juzgados.

Pero también se espera por una revolución en cuanto a ingresos se refiere. Según Sky, Manchester City ha conseguido un total de 867 millones de euros en ingresos a lo largo de los últimos 12 meses. Es una suma que se espera que siga creciendo y que de la mano de lo que pueden ser los últimos meses de Guardiola permita al equipo generar un nuevo estatus económico ideal para quien tenga que tomar las riendas de Pep. Llegar a la barrera de los 1000 ‘kilos’ en ingresos, tal y como pretende Real Madrid, supone un de los grandes objetivos de la directiva.

La construcción de la tribuna norte de Etihad, cave en los próximos pasos de Manchester City: IMAGO

Pero hay más. Manchester City atraviesa en estos momentos una renovación de su estadio que le permitirá llegar a un nuevo feudo con capacidad para 60.000 espectadores. La tribuna norte de su cancha se encuentra en una fase decisiva para remodelar un Etihad que pretende competir con Old Trafford como el recinto de mayor capacidad del norte de la Premier. Todo esto puede coincidir con el último año de un Guardiola que hasta la fecha tampoco ha dejado en claro si ha llegado o no el momento de decir adiós.

¿Quién reemplazará a Guardiola en Manchester City?

Hay muchos nombres. Algunos hablan de Xabi Alonso e incluso otros de nombres locales como Graham Potter o Eddie Howe. Si nos basamos meramente en la pretensión de Guardiola, The Athletic afirmaba meses atrás que el elegido por Pep no es otro que un Roberto De Zerbi que ahora mismo ejerce como capitán de barco en Marsella. Hoy los pocos meses del italiano al frente del Brighton convencieron de enorme manera al catalán para elegirle como su reemplazo.

Guardiola reconoce el desgaste que ha sufrido en Manchester City

Durante nueve temporadas el catalán ha comandado una auténtica revolución en la Primera División inglesa. Una en la que ha ganado decenas de copas nacionales y un total de seis ediciones de la Premier League bajo la exigencia de la mejor liga del mundo. Meses atrás el propio Guardiola dejaba en claro qué tal y cómo le ocurriese a Jürgen Klopp, el fin está cerca: “La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Hemos hablado con el club y mi sensación ahora es que quiero quedarme. Me quedaré la próxima campaña y durante ese curso hablaremos”.