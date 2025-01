Uno de los nombres más importantes que llegaron esta temporada al equipo del pueblo desde el extranjero, todavía no logró mostrar lo que sabe hacer, y lo que le puede entregar como futbolista especial al Club Alianza Lima. Por temas externos a lo táctico y decisión especial de Néstor Gorosito. Quien es el hombre más feliz del mundo por tener este crack internacional. Pero cuándo jugará y por qué hasta ahora no hay mayores noticias sobre su situación, lo contestaremos de forma profunda en esta oportunidad.

¿Qué está pasando con Pablo Ceppelini en Alianza Lima?

No podemos sacar conclusiones todavía de los partidos ante Vélez Sarsfield y Deportivo Riestra, ya que no los hemos visto. Ese es el grave problema que ahora mismo aqueja Alianza Lima con su flamante refuerzo Pablo Ceppelini, quien preocupa en algo al hincha porque llegó con todo por lo alto, pero apenas tiene días en el plantel principal. Lo bueno es que el equipo blanquiazul bajo el mandato de Néstor Gorosito se va conociendo, y cuando el 10 esté operativo, entrará para entregar todo lo que sabe hacer siempre.

¿Cuándo podría debutar Pablo Ceppelini?

Esto se reafirma por lo que dice el comentarista de Renegrones, Edu Sobrino, quien brinda más detalles al respecto, información de primera mano. Dejando en claro que el ex Atlético Nacional de Colombia y Peñarol en su país, que pronto veremos los primeros minutos en cancha del enganche internacional: “Ceppelini llegó el sábado pasado y tuvo su primer entrenamiento el lunes, ósea aún no completa ni una semana de prácticas. Es normal que aún no sea parte de los partidos amistosos. Seguramente ante Morón podría tener sus primeros minutos”.

Pablo Ceppelini en su presentación. (Foto: Alianza Lima).

¿Quién es y cuánto cuesta Pablo Ceppelini?

Pablo Ceppelini es un experimentado volante uruguayo que actualmente juega para Alianza Lima. Con contrato hasta diciembre del 2025, el volante firmó por una temporada, pero habría opciones de que renueve su vínculo. Pablo Ceppelini cuesta 500 mil euros según Transfermarkt. Contando con 33 años, el volante tiene pasado en clubes como Cruz Azul de México, Peñarol de Uruguay y Cagliari de Italia. Además, en su mejor momento estuvo valiendo 3 millones de euros cuando jugaba en Cagliari con 19 años.

Pablo Ceppelini se destaca por su visión de juego, precisión en los pases y habilidad para romper líneas defensivas. Su capacidad para desempeñarse como ’10’ clásico o como ‘8’ le permite adaptarse a diversas funciones en el mediocampo.

Habilidades Clave:

Creatividad: Genera oportunidades de gol con pases filtrados y cambios de ritmo gracias a su buena técnica.

Técnica individual: Excelente control del balón y habilidad en el uno contra uno, esto por el talento que predomina con la pelota.

Visión de juego: Identifica espacios y movimientos de sus compañeros para optimizar las jugadas ofensivas. Gracias a su buena visión a la hora de formar ofensivas.

