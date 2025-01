“No somos estúpidos”, el crack de Guardiola que descarta el título de Premier League para Manchester City

Manchester City espera por diversos fichajes en una ventana de incorporaciones de enero marcada por la sinceridad en el equipo de Pep Guardiola. Tras el empate frente al Brentford como visitante y en medio de la lucha por la cuarta plaza de la Premier League, una de las grandes figuras en el conjunto del catalán reconoce la imposibilidad por ganar el campeonato por quinta vez consecutiva. Este domingo se visitará al Ipswich Town mientras el gran objetivo de la campaña pasa a ser la clasificación vía Liga para la próxima edición de la UEFA Champions League.

Los dos goles de Phil Foden no pudieron evitar lo que para muchos suponía la cuarta victoria consecutiva del Manchester City tras su negativo a racha de finales de 2024. El canterano de Guardiola empieza a quitarse las malas sensaciones con un doblete En Londres que no valió para conseguir los 3 puntos. Esto deja de momento al campeón de la Premier a 3 unidades de la cuarta plaza ocupada por Newcastle. En una sincera charla con EuroSport, el zurdo internacional con Inglaterra les descarta de la pelea con arsenal o Liverpool.

Recordemos que Manchester City llegó a acumular un total de casi 13 partidos con apenas un triunfo entre todas las competencias. Un contexto impropio para un equipo de Guardiola en este momento compromete tanto la supervivencia en la Champions como incluso meterse en esta por la Premier en el mes de mayo. Foden no duda que hay que solamente pensar en el día a día: “¿El título? Está decidido con seguridad. Lo sabemos, no somos estúpidos. Estamos fuera de esto. No hay ninguna posibilidad…No tenemos el equipo más grande, pero no podemos poner excusas… Sigo creyendo que podemos hacer cosas buenas. No es que la temporada haya terminado”.

“Todos quieren vencernos. Hemos sido los mejores en las últimas temporadas y nuestros rivales están preparados para ello…He aprendido más que nunca en mi carrera esta temporada. Nunca antes había perdido tantos partidos”, analizaba igualmente el futbolista de Guardiola. El bajón general del Manchester City no puede explicarse sin rendimientos que como el de Foden, pasaron de una última temporada con hasta 19 goles en la Premier a una donde hubo que esperar a diciembre para verle celebrar su primer grito sagrado en la presente campaña. El paso del tiempo y por supuesto las dificultades de mantener un nivel que ha sido excelso durante los últimos 4 años se mezcla para entender una situación absolutamente desconocida desde que Pep desembarcase en el Etihad.

Foden reconoció que Manchester City no tiene con que ganar esta Premier: GETTY

Es difícil pensar en una Premier donde Manchester City no pelee con Guardiola en el banco de suplentes. Apenas en 2 de sus 8 temporadas por Inglaterra no se ha terminado consagrando como campeón de la máxima categoría del fútbol británico. Chelsea en el 2017 y Liverpool allá por el 2020 fueron los únicos que pudieron romper una hegemonía que en este momento Foden ve imposible mantener gran nivel de los reds de Anfield e igualmente tras la crisis de resultados más importante en el Etihad en los últimos 15 años. Se piensa en volver a armar un proyecto competitivo para volver a pelear en cada frente por la campaña 2025/2026.

Real Madrid podría darle una mano a Guardiola

Kyle Walker quiere dejar el club y en España medios como Sport indican que la casa blanca se encuentra interesada. Se asegura que la baja de Dani Carvajal y una posible oferta a préstamo por el lateral derecho de 34 años sería el cóctel pensando en uno de los últimos movimientos donde Pep Guardiola pierde un titular en Manchester City. AC Milan es quien más tiene adelantadas las negociaciones con el internacional de Inglaterra.

Manchester City tendrá caras nuevas el fin de semana

Vitor Reis ya viaja a Inglaterra tras dejar Palmeiras. Omar Marmoush sigue esperando por un acuerdo entre el Manchester City y Eintracht Frankfurt que Fabricio Romano da como más que viable. Los principales medios de comunicación de Alemania como Inglaterra aseguran que la operación debería rondar entre los 60 y 80 millones de euros para el conjunto de la Bundesliga.

