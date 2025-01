¿Ahora mismo hay preocupación en la gente de Universitario de Deportes? Con el pasar de las horas iremos conociendo si esto es así, porque es un tema que seguramente interesará apenas llegue el evento. Pero desde Bolavip queremos adelantarnos un poco a la jugada, porque quienes toman las decisiones en el cuadro de Inter Miami, advierten que Lionel Messi podría no tener minutos en Perú. Las razones son bastante claras, y te lo vamos a presentar por partida doble. No por lo que se quiere, sino por lo que se está hablando en la interna del cuadro estadounidense.

¿Lionel Messi no jugará contra Universitario de Deportes?

El dueño del Inter Miami reflexionó sobre el presente del astro argentino. Quien en las últimas jornadas de competencia y entrenamiento, está dejando todo en cancha para demostrar su absoluta vigencia. Por eso, Jorge Mas Santos, explicó que el mejor jugador de la historia, para muchos, podría no tener minutos próximamente. Alertando a todo el pueblo peruano: “Messi es un jugador clave para nosotros, pero su salud y bienestar están por encima de cualquier compromiso. Si no está al 100%, preferiremos darle descanso”.

¿Lionel Messi se encuentra lesionado?

Javier Mascherano fue bastante más cauto a la hora de exponer desde su perspectiva, lo que podría pasar no solo con Lionel Messi. Si no también con el resto del plantel que se encuentra ahora en plena preparación durante la pretemporada. El técnico del Inter Miami destacó en rueda de prensa, algo que quizás no guste tanto en los fanáticos peruanos: “Estamos evaluando al plantel y tomaremos la decisión más adecuada para el jugador y el equipo. Messi siempre quiere estar en el campo, pero debemos ser responsables”.

Lionel Messi y Luis Suárez celebrando. (Foto: Inter Miami).

Como sabemos, no solo Inter Miami tiene el cotejo programado contra Universitario de Deportes. Donde el gran protagonista será Inter de Miami y los cracks como Luis Suárez, Sergio Busquets, y otros futbolistas, aparte de La Pulga. Detalló correctamente Javier Mascherano: “Tenemos varios partidos de pretemporada que nos van a permitir poder competir, pero los minutos los iremos viendo de acuerdo a las sensaciones que tengan ellos”. Agregó el popular ex volante de marca. Solo queda esperar ahora, cómo evoluciona el proceso habitual del plantel comandado por El Jefecito.

¿Qué día juegan Universitario vs. Inter Miami?

Con esta noticia, se podría empezar a confirmar que el partido entre Universitario vs. Inter Miami será transmitido por la señal oficial de GOLPERU. De esta forma, todo el Perú podrá ver por Movistar Deportes las acciones en vivo y en directo de Lionel Messi. De igual manera también se pueden conseguir entradas presenciales para el cotejo en el estadio Monumental. Universitario vs. Inter Miami irá en vivo y en directo por la señal de GOLPERU, en un primer momento. El canal de Movistar Deportes está terminando de realizar las gestiones y pronto se hará oficial que transmitirán el esperado partido de Lionel Messi en Perú.