El 2024 cerró con Universitario de Deportes logrando el gran título de la Liga 1 de la mano de Fabián Bustos como entrenador, sin embargo esto pudo haber sido distinto. Otro director técnico confesó que tenía todo listo para firmar con la U antes que el argentino.

César Farías, hoy entrenador de Junior de Barranquilla, contó en charlas con GOL Perú que tenía todo acordado para ser DT del cuadro ‘Crema’ luego de la salida de Jorge Fossati, antes del arranque de la Liga 1.

“Tenía todo acordado con la directiva en tema deportivo y salarial, pero no me pude desvincular a tiempo de mi club Águilas Doradas. Universitario necesitaba confirmar a su entrenador en plazos que no pude cumplir”, explicó.

Farías tiene pasado en la Selección de Bolivia y Venezuela, así como de varios clubes de Colombia y Ecuador, donde fue campeón con el modesto Aucas en el 2022.

¿Hasta cuándo tiene contrato Bustos en Universitario?

Fabián Bustos tiene contrato en Universitario hasta diciembre del 2025. Llegando para el año del ‘Centenario’, el técnico argentino ganó el título de la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú.

¿Cuánto gana Fabián Bustos en Universitario?

Fabián Bustos gana 25 mil dólares mensuales en Universitario, aproximadamente. Firmando por toda la temporada 2024, y luego ratificado hasta el 2025, el técnico argentino se embolsaría 600 mil dólares por los dos años.