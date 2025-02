No es Rodri: Pep Guardiola admitió que le faltará una pieza clave para enfrentar al Real Madrid

El Manchester City y el Real Madrid, a partir de este martes 11 de febrero, se sumergirán en el cruce en el que los dos tienen mucho más para perder que parar ganar. Es que el que salga vivo simplemente accederá a los Octavos de Final y el que no quedará envuelto en versiones de cierre de ciclo por lo que significa para ambos, tanto a nivel deportivo como económico, una eliminación tan anticipada de la Champions League.

Por lo tanto, Pep Guardiola y Carlo Ancelotti no piensan guardar absolutamente nada. Pondrán lo mejor que tienen a su disposición para el primer round que tendrá lugar en el Etihad Stadium (en tanto que la vuelta será en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo miércoles 19 de febrero a las 21:00 horas de Europa Central).

No obstante, el estratega catalán no podrá contar con uno que fue de sus máximos pilares en su proceso al mando del Manchester City. Se trata de Kyle Walker, quien, además, fue sumamente protagonista en los duelos anteriores con el Real Madrid, en los que tuvo la tarea de, nada más ni nada menos, que de marcar a Vinícius Júniors.

“Fue una personalidad grande cuando nos enfrentábamos en partidos así, ahora no está aquí y es hora de que alguien de la cara. Tenemos nombres de sobra”, dijo Pep Guardiola a raíz del ahora defensa del AC Milan (fue transferido a préstamo por seis meses, por lo que a mitad de año debería regresar al club británico).

Por otro lado, el ex Barcelona también se refirió a la ausencia de Rodri Hernández, que se sigue recuperando de la rotura de ligamentos: “Nos ha faltado bastante más que Rodri, si solo hubiera sido él hubiéramos subsistido mejor. El Madrid sí ha sabido, mañana veremos lo que hace el Madrid con la baja de Lucas. Los cuatro de arriba más Brahim y Arda, todos tienen mucho talento. Atrás dependerá de nosotros de cómo estamos arriba. Con la defensa hecha en otros partidos les hemos hecho daño, dependerá de cómo estemos nosotros”.

Ruben Dias también se refirió a Kyle Walker en la previa del choque con el Real Madrid

“Todavía no sabemos quien va a jugar, el míster va a decidir pero sí tenemos opciones para hacerlo. Los duelos individuales van a ser muy importantes con todos… pero será el trabajo colectivo lo que hará la diferencia. Tenemos todo lo que necesitamos para suplantarlo“, comentó Ruben Dias en la rueda de prensa que brindó este lunes junto a su entrenador.

¿Cuánto pesará definir la serie en el Santiago Bernabéu?

“No importa que la vuelta sea o no en casa. Salvo los 10 o 15 minutos, el resto del tiempo jugamos bien ahí. Nos toca esto porque no jugamos bien en la fase de grupos así no podemos pedir nada, es lo que nos merecemos. Nuestro equipo tiene algo especial y espero que lo podamos demostrar mañana”, expresó Guardiola sobre el segundo partido de los Play Off que se disputará en el Santiago Bernabéu.

