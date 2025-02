Este martes 11 de febrero desde las 21:00 horas CET se jugará el primer partido de los dos que el Manchester City y el Real Madrid deben disputar para definir uno de los ocho cupos que todavía están vacantes para los Octavos de Final de la UEFA Champions League (el que gana se enfrentará al Atlético de Madrid o al Bayer Leverkusen).

Al respecto del juego de ida de los Play Off que tendrá lugar en el Etihad Stadium, el que habló fue Pep Guardiola este lunes en conferencia de prensa, en la cual se refirió, principalmente, a las máximas figuras de su rival de turno: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

“Es imposible en 90 minutos o 180 controlar a esos jugadores’‘, dijo el catalán a raíz de los atacantes merengues. En ese mismo sentido, prosiguió: ”Todos los saben, no voy a decir nada nuevo. Cómo se combinan, desmarques… son jugadores excepcionales. Tenemos que intentar reducir el tiempo en el que entren en contacto con el balón. Tienen la habilidad de hacer todo, así que intentaremos imponer nuestro juego y tratar de ser inteligentes en el primer partido. Leer los tiempos para conseguir un buen resultado de cara al Bernabéu”.

Por otro lado, Pep Guardiola remarcó que, más allá de que siempre tiene su complejidad, la experiencia de haberlo enfrentado en otras oportunidades puede ser un factor a tener en cuenta: “Bueno, nos hemos enfrentado muchas veces a este jugador… y aún así no era la única amenaza, estaba Messi o Neymar. Cuando llegas a estas alturas de Champions es lo que puedes esperar. Tiene una habilidad para ser más flexibles y tenemos que tratar de estar bien atrás”.

Para culminar con el foco en el delantero francés, Guardiola opinó que no siente que el cruce del Manchester City con el Real Madrid sea un Haaland vs. Mbappé: “Personalmente no veo ningún Erling contra Kylian. Hay muchos grandes nombres en los dos equipos, y como todos nosotros, queremos estar en esta competición y ganarla. Él tiene el hambre para ganarlo todo”.

La importancia de eliminar al Real Madrid y seguir en la Champions League

“Sería importante mantenerse en la competición, un impulso que se recuperen los jugadores. Hemos estado inestables y no lo éramos en el pasado. Cada temporada aquí es difícil, hemos sido una máquina y hemos tenido momentos en los que también hemos perdido. Esta temporada ha sido más difícil y a mí me gusta semana que cada semana estamos ahí. Ahora no lo sé, sé cómo queremos jugar, hay dudas en el once… pero me siento optimista”, expresó Guardiola.

Los altibajos que sufrieron los citizens en la temporada 2024/2025

En la conferencia de prensa que otorgó este lunes, no se pasó por alto el presente irregular del equipo inglés. Sobre este aspecto, Guardiola dijo: “No hemos tenido la consistencia, pero en la última década hemos jugado bien. Nosotros nos hemos tenido esa consistencia, pero podemos jugar bien hasta el final de temporada. No sabemos cómo van a reaccionar los jugadores. Hemos encajado muchos goles”.

