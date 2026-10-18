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Premier League

Alineaciones de Leeds y Manchester United por la Premier League: formaciones probables

Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Leeds vs. Man U, Premier League
Leeds vs. Man U, Premier League

Leeds recibe a Manchester United este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 7 de la Premier League. Leeds viene de caer 1-2 ante Arsenal y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Manchester United viene de empatar 1-1 con Tottenham y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Leeds y Manchester United

Leeds (3-4-2-1): James Trafford, James Justin, Nico Elvedi, Tarik Muharemovic, Anton Stach, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Noah Okafor, Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.

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Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Carlos Baleba, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.

Bajas y ausentes de Leeds y Manchester United

Leeds:

  • Daniel James (lesión de espalda)
  • Joe Rodon (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

Manchester United:

  • Noussair Mazraoui (lesión de espalda)
  • Benjamin Sesko (lesión; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Tom Heaton (lesión; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Patrick Dorgu (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Manuel Ugarte (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)

La previa de Leeds y Manchester United: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 18 de octubre
  • Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España
  • Historial: 100 cruces — Leeds ganó 24, Manchester United ganó 42 y empataron 35
  • Último antecedente: 12/08/2026: Manchester United 1-1 Leeds
  • Próximo partido de Leeds: vs. Sunderland, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Manchester United: vs. Bournemouth, domingo 25 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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