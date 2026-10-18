Alineaciones de Leeds y Manchester United por la Premier League: formaciones probables

Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Leeds recibe a Manchester United este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 7 de la Premier League. Leeds viene de caer 1-2 ante Arsenal y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Manchester United viene de empatar 1-1 con Tottenham y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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