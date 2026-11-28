Manchester United y Brentford se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Estadio Old Trafford por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Manchester United recibe a Brentford este sábado 28 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Manchester United viene de caer 0-4 ante Liverpool y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Brentford viene de ganarle 4-0 a Everton y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Manchester United y Brentford

Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Youri Tielemans, Matheus Cunha, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo, Joshua Zirkzee, Patrick Dorgu. DT: Mauricio Pochettino.

Brentford (4-2-3-1): Caoimhín Kelleher, Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Sepp Van den Berg, Keane Lewis-Potter, Yehor Yarmoliuk, Mikkel Damsgaard, Vitaly Janelt, Dango Ouattara, Callum Wilson, Jaidon Anthony. DT: Keith Andrews.

Bajas y ausentes de Manchester United y Brentford

Manchester United:

Marcus Rashford (lesión de cadera)

Luke Shaw (golpe)

Karl Darlow (golpe)

Carlos Baleba (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Benjamin Šeško (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)

Manuel Ugarte (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)

Brentford:

Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados)

Aaron Hickey (lesión isquiotibial; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Nathan Collins (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

Rico Henry (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Joshua Da Silva (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Kaye Furo (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Igor Thiago (expulsión; vuelve en 2 fechas)

La previa de Manchester United y Brentford: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España

09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España Estadio: Estadio Old Trafford

Estadio Old Trafford Historial: 17 cruces — Manchester United ganó 9, Brentford ganó 5 y empataron 3

17 cruces — Manchester United ganó 9, Brentford ganó 5 y empataron 3 Último antecedente: 27/04/2026: Manchester United 2-1 Brentford

27/04/2026: Manchester United 2-1 Brentford Próximo partido de Manchester United: vs. Newcastle, miércoles 2 de diciembre

vs. Newcastle, miércoles 2 de diciembre Próximo partido de Brentford: vs. Arsenal, miércoles 2 de diciembre