Manchester United recibe a Brentford este sábado 28 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Pocas veces se vio a Old Trafford tan necesitado de una victoria como ahora. El United está metido en zona de descenso y el calendario no perdona.
Es una final adelantada para los de casa, que necesitan puntos urgentes para empezar a despegar de la parte baja de la tabla. Para el Brentford, en cambio, es una chance de seguir escalando posiciones y meterse de lleno en la pelea por Europa.
La actualidad de ambos equipos
El Manchester United llega golpeado y con la tabla en contra: apenas 8 puntos en 11 fechas lo tienen 19°, a un paso del descenso directo. El empate 2-2 ante Sporting dejó alguna señal de reacción, pero antes había sufrido una goleada dura como visitante frente al Liverpool y el 4-4 de local contra el Villa mostró que el problema no es solo de resultados sino de solidez defensiva.
El Brentford atraviesa un presente bien distinto. Sexto en la tabla con 17 unidades, viene de golear 4-0 al Everton de local y de ganarle también al Forest, con la única mancha de la derrota ajustada ante el Brighton. Llega a Old Trafford con confianza y con la idea de seguir metiéndose entre los puestos de arriba.
El historial entre Manchester United y Brentford
El historial entre ambos tiene al United como dominador claro: de 17 enfrentamientos se quedó con 9, el Brentford ganó 5 y hubo 3 empates, con una diferencia de gol favorable a los de Manchester (33 contra 28). Sin embargo, en los duelos más recientes la cosa se pareja bastante, con triunfos repartidos y algún resultado llamativo como el 4-3 que se llevó el Brentford en 2025.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/04/2026
|Manchester United vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|27/09/2025
|Brentford vs. Manchester United
|3-1
|Premier League
|04/05/2025
|Brentford vs. Manchester United
|4-3
|Premier League
|19/10/2024
|Manchester United vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|30/03/2024
|Brentford vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|07/10/2023
|Manchester United vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|05/04/2023
|Manchester United vs. Brentford
|1-0
|Premier League
|13/08/2022
|Brentford vs. Manchester United
|4-0
|Premier League
|02/05/2022
|Manchester United vs. Brentford
|3-0
|Premier League
|19/01/2022
|Brentford vs. Manchester United
|1-3
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Leeds vs. Coventry
|Sábado 28 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Ipswich Town vs. Aston Villa
|Sábado 28 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Everton vs. Liverpool
|Domingo 29 de noviembre
|06:00
|09:00
|13:00
|Sunderland vs. Tottenham
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Fulham vs. Bournemouth
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Crystal Palace vs. Hull
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Brighton vs. Newcastle
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Arsenal vs. Man City
|Domingo 29 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Manchester United y Brentford se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Manchester United suma 8 puntos en el torneo.
- Brentford suma 17 puntos en el torneo.