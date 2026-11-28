Manchester United y Brentford se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Brentford este sábado 28 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Pocas veces se vio a Old Trafford tan necesitado de una victoria como ahora. El United está metido en zona de descenso y el calendario no perdona.

Es una final adelantada para los de casa, que necesitan puntos urgentes para empezar a despegar de la parte baja de la tabla. Para el Brentford, en cambio, es una chance de seguir escalando posiciones y meterse de lleno en la pelea por Europa.

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United llega golpeado y con la tabla en contra: apenas 8 puntos en 11 fechas lo tienen 19°, a un paso del descenso directo. El empate 2-2 ante Sporting dejó alguna señal de reacción, pero antes había sufrido una goleada dura como visitante frente al Liverpool y el 4-4 de local contra el Villa mostró que el problema no es solo de resultados sino de solidez defensiva.

El Brentford atraviesa un presente bien distinto. Sexto en la tabla con 17 unidades, viene de golear 4-0 al Everton de local y de ganarle también al Forest, con la única mancha de la derrota ajustada ante el Brighton. Llega a Old Trafford con confianza y con la idea de seguir metiéndose entre los puestos de arriba.

El historial entre Manchester United y Brentford

El historial entre ambos tiene al United como dominador claro: de 17 enfrentamientos se quedó con 9, el Brentford ganó 5 y hubo 3 empates, con una diferencia de gol favorable a los de Manchester (33 contra 28). Sin embargo, en los duelos más recientes la cosa se pareja bastante, con triunfos repartidos y algún resultado llamativo como el 4-3 que se llevó el Brentford en 2025.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/04/2026 Manchester United vs. Brentford 2-1 Premier League 27/09/2025 Brentford vs. Manchester United 3-1 Premier League 04/05/2025 Brentford vs. Manchester United 4-3 Premier League 19/10/2024 Manchester United vs. Brentford 2-1 Premier League 30/03/2024 Brentford vs. Manchester United 1-1 Premier League 07/10/2023 Manchester United vs. Brentford 2-1 Premier League 05/04/2023 Manchester United vs. Brentford 1-0 Premier League 13/08/2022 Brentford vs. Manchester United 4-0 Premier League 02/05/2022 Manchester United vs. Brentford 3-0 Premier League 19/01/2022 Brentford vs. Manchester United 1-3 Premier League

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Horario del partido

México (CDMX): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 12:00 hs

12:00 hs Colombia: 10:00 hs

10:00 hs Perú: 10:00 hs

10:00 hs Chile: 12:00 hs

12:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Leeds vs. Coventry Sábado 28 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Ipswich Town vs. Aston Villa Sábado 28 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Everton vs. Liverpool Domingo 29 de noviembre 06:00 09:00 13:00 Sunderland vs. Tottenham Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Fulham vs. Bournemouth Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Crystal Palace vs. Hull Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Brighton vs. Newcastle Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Arsenal vs. Man City Domingo 29 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis