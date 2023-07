Aún no debuta y ya lo buscan tres grandes: brasileño llama la atención en Chelsea de Pochettino

Mauricio Pochettino ya está al mando del Chelsea para buscar revertir los resultados de la reciente temporada. El entrenador argentino deberá rearmar el equipo para llevarlo nuevamente a pelear la Premier League y clasificarlo a los torneos más importantes de Europa.

Tarea que ya inició con varias dificultades ya que tuvo que dejar partir a varios referentes del equipo. Lo que ya ha significado las primeras críticas en su contra por estar potenciando a rivales directos en Inglaterra.

Sin embargo, Pochettino quiere retener a un diamante en bruto en su actual plantilla. Esto trata del brasileño Andrey Santos y que a los 19 años llegó proveniente del Vasco da Gama. Los ‘Blues’ pagaron 20 millones de euros por su carta y el entrenador argentino quiere probarlo en la pretemporada que harán en Estados Unidos.

La prueba de Pochettino

El nacido en Río de Janeiro se destaca por su labor como volante defensivo. Con 17 años debutó en Vasco y tras un importante paso por las juveniles de Brasil, ya es comparado con Casemiro. Inclusive en el Sudamericano Sub-20 de este 2023 anotó seis goles siendo el máximo goleador del torneo con Vitor Roque.

“Es una oportunidad muy grande para mí. Este es un gran club. Estoy muy emocionado. Los jugadores aquí son muy buenos y estoy muy feliz de estar aquí“, reconoció Andrey en su presentación.

El ex Vasco aún no debuta y será visto por Pochettino en la pretemporada donde jugarán contra Wrexham y Borussia Dortmund entre otros. Pero esto no ha sido impedimento para que grandes clubes de Europa ya lo quieran en sus filas. Así es como el Dailymail indica que Benfica, Porto y Barcelona quieren sumarlo para la siguiente campaña.

A tal punto que el medio inglés indica que Xavi Hernández le pidió expresamente a Deco que hiciera todo lo posible por ficharlo. Movida que además buscará olvidar la salida de Sergio Busquets al Inter Miami.