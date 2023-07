Gabriel Jesús se transformó en uno de los grandes refuerzos del Arsenal en los últimos años. El brasileño llegó proveniente del Manchester City por 52 millones y con contrato hasta 2027. Un traspaso inesperado luego de la inversión que realizaron los ciudadanos y porque fue pedido expresamente por Pep Guardiola.

Sin embargo, el futbolista de 26 años reveló cuál fue el motivo de su salida del Etihad Stadium y que hasta puso en duda su permanencia en Europa como futbolista profesional.

Todo comenzó cuando el formado en Palmeiras visitó el podcast de su compatriota Denilson. En dicho espacio comentó sobre la situación que marcó su salida del City. Lo que comenzó cuando se midieron contra el PSG por Champions League.

“Guardiola apostó por el falso 9. Pero el día anterior ni siquiera lo puso a Zinchenko en el entrenamiento, me puso a mí como delantero. Luego, el día después, dos horas antes del partido Zinchenko incluso bromeó conmigo”, recordó en ‘Denilshow’.

Al enterarse de que el ucraniano sería titular, el brasileño decidió apartarse del grupo y hablar directamente con su madre para salir del equipo. “Ni siquiera comí. Fui directo a la habitación, llorando, llamé a mi madre, necesitaba hablar: ‘Me quiero ir, me voy a casa, porque él lo puso y no me puso a mí’. Puso un lateral izquierdo por sobre mí. Me volví loco”, lamentó.

Pero por esas cosas del destino, Gabriel Jesús finalmente fue el salvador de Guardiola ya que en dicho en centro marcó el 2-1 que significó el triunfo del Manchester City contra el PSG. Sin embargo, a los pocos meses, el brasileño decidió salir del club y el 4 de julio de 2022 se hizo oficial su llegada a los ‘gunners’.