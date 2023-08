Hay guerra en la Premier League entre Chelsea y Liverpool. Es que los Blues se metieron en los planes de los Reds por un mediocampista de sólo 19 años, por el que vienen negociando hace varias semanas. Pero una oferta superadora desde Stamford Bridge podría cambiar su futuro.

Tal como informaron varios medios como The Athletic y el Daily Mail, Chelsea hizo una oferta formal para fichar a Roméo Lavia, actual futbolista de Southampton. El joven belga estaba en negociaciones con Liverpool desde hace tiempo, pero no hubo acuerdo debido a que los Saints no se mueven del número que piden por su salida.

Los Blues ofertaron 48 millones de libras esterlinas, es decir, una cifra de poco más de 55 millones de euros, por el fichaje de Lavia. El conjunto de Anfield había ofrecido hasta 45 millones de libras esterlinas (52 millones de euros), pero la postura de Southampton no se mueve. El mediocentro de 19 años sólo se irá al equipo que ponga 50 millones de libras (57.7 millones de euros).

Cabe recordar que Roméo Lavia viene de una enorme temporada con Southampton, más allá del descenso al Championship. Estuvo en las juveniles de Manchester City, motivo por el cual Pep Guardiola lo destacó en su momento. “Estoy realmente impresionado con lo que ha hecho (…) Teníamos y tenemos una opinión increíble sobre él. Pensábamos en mantenerlo, pero que quizás no tendría suficientes minutos como los que tiene en Southampton“, admitió en la previa a un partido de la temporada pasada.

¿Se olvidan de Moisés Caicedo?

La oferta de Chelsea por Roméo Lavia sorprendió en Inglaterra. Es que el conjunto londinense está desde hace varias semanas negociando la llegada del ecuatoriano Moisés Caicedo, pero no hay acuerdo aún con Brighton.

La propuesta por el belga llama la atención, sobre todo, teniendo en cuenta que también hay acuerdo para fichar al estadounidense Tyler Adams (Leeds), tal como dijo el periodista Fabrizio Romano. ¿Caicedo no corre más?

¿Cuáles son los fichajes de Chelsea durante este mercado?

Hasta el momento, confirmó los fichajes de Christopher Nkunku (RB Leipzig), Nicolas Jackson (Villarreal), Axel Disasi (AS Mónaco), Robert Sánchez (Brighton), Lesley Ugochukwu (Rennes), Malo Gusto (Lyon) y Ángelo (Santos). Andrey Santos (Vasco da Gama), por su parte, ya está a disposición, tras ser fichado en enero. Por su parte, Diego Moreira (Benfica) llegó libre. Además, retornaron de sus préstamos Callum Hudson-Odoi (Bayer Leverkusen), Cesare Casadei (Reading), Levi Colwill (Brighton) e Ian Maatsen (Burnley).

¿Qué jugadores se fueron del Chelsea esta temporada?

Los Blues, en tanto, han transferido a figuras importantes como Kai Havertz (Arsenal), Mason Mount (Manchester United), Mateo Kovacic (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Christian Pulisic y Ruben Loftus-Cheek (AC Milan), Edouard Mendy (Al Ahli) y Ethan Ampadu (Leeds). Se suman a las salidas de N’Golo Kanté (Al Ittihad), Pierre-Emerick Aubamyang (Marsella), César Azpilicueta (Atlético de Madrid) y Abdul Rahman Baba (PAOK). Mientras que Joao Félix (Atlético de Madrid) y Denis Zakaria (Juventus) terminaron sus préstamos y David Datro Fofana (Union Berlin) fue cedido. Y, por último, Tiemoué Bakayoko terminó su vínculo.