Chelsea está preparando su cuarta oferta por el mediocampista de Brighton, Moisés Caicedo. Se espera que la oferta sea de £90 millones, una cifra que refleja la determinación del entrenador Mauricio Pochettino por incorporar al talentoso ecuatoriano a su equipo. Por él, el club está exigiendo £100 millones y espera que Caicedo, de 21 años, comience la temporada en el Amex.

Hasta el momento, los Blues ofertaron en tres ocasiones, por 70 millones de euros, 76 y 82 y todas fueron rechazadas. ¿Será este el momento del sí?

La competencia por Caicedo se intensifica

No obstante, Chelsea no es el único club interesado en el joven talento. Un club no identificado ha rivalizado con la oferta de £80 millones de Chelsea por Caicedo, lo que añade una capa adicional de complejidad a las negociaciones. Pochettino, que está desesperado por añadir refuerzos a su mediocampo, se enfrenta a un desafío considerable para asegurar la firma de Caicedo.

Alternativas en la mira de Chelsea

Mientras tanto, Chelsea también está considerando otras opciones. Tyler Adams, mediocampista de Leeds, es uno de los cuatro jugadores que el elenco de Poch tiene en la mira como alternativa a Caicedo.

Sin embargo, la persistencia del team londinense en su intento por fichar a Caicedo demuestra que el ecuatoriano es la primera opción para reforzar el mediocampo del equipo.

El camino a seguir para Chelsea

A pesar de los obstáculos, Chelsea no muestra signos de rendirse en su intento por arreglar con Brighton por Caicedo. Con Pochettino al mando, el club está dispuesto a hacer todo lo posible para asegurar la incorporación de este talentoso jugador.

Los fanáticos de Chelsea sin duda estarán atentos a las próximas noticias sobre este emocionante prospecto de transferencia.